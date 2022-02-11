Указ о введении санкций против канала "НАШ" вступил в силу с момента подписания президентом. Поэтому официально канал Евгения Мураева уже под ограничениями.

Важно СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ"

Украинские каналы не пострадали

Президент Владимир Зеленский опубликовал сообщение, в котором рассказал о насыщенном дне во время визита в Харьков. Именно там собралось выездное заседание СНБО где и приняли решение о санкциях.

Ни один действительно наш, украинский телеканал не пострадал,

– подчеркнул президент.

Согласно указу президента, санкции против канала "НАШ" ввели на 5 лет. В частности против него предусмотрены следующие ограничения:

блокировка активов и ограничение в распоряжении имуществом;

ограничение торговых операций;

запрет выводить капитал из Украины;

приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование лицензий;

запрет участия в приватизации;

запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;

прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использование электронных коммуникационных сетей;

полный запрет совершения сделок по ценным бумагам;

запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство;

запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;

отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины

Дополняем новость...