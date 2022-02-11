Указ про введення санкцій проти каналу "НАШ" набув чинності з моменту підписання президентом. Тому офіційно канал Євгенія Мураєва уже під обмеженнями.

Важливо РНБО ввела санкції проти телеканалу "НАШ"

Українські канали не постраждали

Президент Володимир Зеленський опублікував допис, у якому розповів про насичений день під час візиту до Харкова. Саме там зібралося виїзне засідання РНБО де й ухвалили рішення щодо санкцій.

Жоден справді наш, український телеканал не постраждав,

– наголосив президент.

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