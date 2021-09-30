Соответствующее решение по каналу "НАШ" Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял на заседании 30 сентября.

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Регулятор снова просить суд аннулировать лицензии канала "НАШ"

Нацсовет обратил внимание на то, что телеканал

не устранил нарушений законодательства,

не выполнил требований двух решений,

не уплатил двух штрафов на общую сумму более 228 тысяч гривен,

допустил новых нарушений законодательных норм по распространению высказываний, содержащих язык вражды.

В связи с ним регулятор уже в третий раз будет обращаться в суд с требованием аннулировать лицензию медиаресурса.

Результаты проверки из-за высказываний Мураева

Кроме того, на заседании рассмотрели результаты проверки канала относительно языка ненависти в высказываниях лидера политической партии "Наши" Евгения Мураева.

Интервью с ним вышло 22 июня в эфире программы "Важное", посвященной восьмидесятой годовщине нападения нацистской Германии на Советский Союз. А потом еще повторялась в течение 5 дней.

Мураев заявил, что сутью агрессивной политики стран ЕС относительно Украины является продолжение политики "фашистской Германии" по уничтожению славянского этноса и украинского народа. Ее якобы осуществляют, используя современные "механизмы ведения современной войны, которые отличаются от военных методов Второй мировой войны только формой".

В решении регулятора говорится, что высказывания Мураева не отражают объективную ситуацию и свидетельствуют о намерениях повлиять на аудиторию телеканала, чтобы вызвать у зрителя негативные эмоции, неприязненное отношение к власти и отдельным людям и сформировать стереотипный образ стран ЕС как "исторически латентного врага ".

На этом же заседании регулятор вынес штраф в размере 119 тысяч гривен еще одному каналу Евгения Мураева "Макси-ТВ". Причина – эфир с Мураеву и разжигание национальной и расовой вражды.