Соответствующее решение было принято во время заседания 10 февраля. Члены Нацсовета рассмотрели результаты внеплановых безвыездных проверок двух юридических лиц – ООО "Наш 365" (логотип "НАШ") и ООО "Наша Прага" (логотип "Макси-ТВ").
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Лицензиаты нарушили законодательные нормы
Они транслировали в своих эфирах одну и ту же передачу "Важное" с участием народного депутата Евгения Мураева и политолога Сергея Тарана. Проверки подтвердили нарушение лицензиатами законодательных норм относительно разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти,
– объяснили в Нацсовете.
Проверку регулятор осуществлял на обращение "Детектор Медиа" – по результатам мониторинга эфиров от 1 и 2 сентября 2021 года.
О чем говорилось во время эфира с нарушениями:
- Темой передачи стал визит президента Украины в США.
- Гость передачи Евгений Мураев выразил свои убеждения о негативных последствиях присоединения Украины к ЕС и НАТО.
- Он, игнорируя национальные и международные правовые требования, в своих высказываниях прибег к расистским высказываниям и очернению религиозных убеждений.
- В частности, Мураев использовал слова "черный Париж", "мусульманская Мекка… с хиджабами…, где страшно находиться" и выражал другие характеристики населения французской столицы, которое этнически происходит из африканского континента и мусульманских стран.
- Он говорил о принадлежности мусульман к мировому терроризму.
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В Нацсовете говорят, что ведущий не попытался сбалансировать позицию Мураева
В Нацсовете говорят, что ведущий программы не попытался сбалансировать слова Мураева, не прокомментировал их.
Это свидетельствует о пренебрежении стандартами журналистики и указывает на то, что оба лицензиата – "НАШ" и "Макси ТВ" – не приняли достаточных мер для пресечения правонарушений в прямом эфире,
– сделали выводы в регуляторе.
Программа на следующий день транслировалась в записи без всякой редакционной правки. Телеканал "НАШ" должен заплатить в государственный бюджет Украины штраф в сумме 124 670 гривен.
Как каналы Мураева нарушали законодательство:
- 10 февраля Национальный совет оштрафовал "НАШ" и "Макси ТВ" за нарушение законодательства по ведению передач на украинском языке.
- Общая сумма штрафа, которую должны уплатить оба юридических лица, составит около 250 тысяч.
- В 2021 году по результатам внеплановых проверок было применено 7 санкций штрафа к "НАШ 365" из-за распространения призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды, разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.
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