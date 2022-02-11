Відповідне рішення ухвалили під час засідання 10 лютого. Члени Нацради розглянули результати позапланових безвиїзних перевірок двох юридичних осіб – ТОВ "Наш 365" (логотип "НАШ") і ТОВ "Наша Прага" (логотип "Максі-ТВ").

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Ліцензіати порушили законодавчі норми

Вони транслювали в своїх ефірах одну й ту саму передачу "Важливе" за участі народного депутата Євгена Мураєва і політолога Сергія Тарана. Перевірки підтвердили порушення ліцензіатами законодавчих норм щодо розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті,

– пояснили у Нацраді.

Перевірки регулятор здійснював на звернення "Детектор Медіа" – за результатами моніторингу ефірів від 1 і 2 вересня 2021 року.

Про що мовилось під час ефіру з порушеннями:

Темою передачі став візит президента України до США.

Гість передачі Євген Мураєв висловлював свої переконання про негативні наслідки приєднання України до ЄС і НАТО.

Він, ігноруючи національні й міжнародні правові вимоги, у своїх висловлюваннях вдався до расистських висловлювань та очорнення релігійних переконань.

Зокрема Мураєв використовував слова "чорний Париж", "мусульманська Мекка… з хіджабами…, де страшно перебувати" і висловлював інші характеристики населення французької столиці, яке етнічно походить з африканського континенту і мусульманських країн.

Він говорив про приналежність мусульман до світового тероризму.

Зверніть увагу! Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" прямо вказує, що підбурювання до дискримінації відносно осіб за належністю до раси та кольору шкіри є однією з форм дискримінації

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У Нацраді кажуть, що ведучий не спробував збалансувати позицію Мураєва

У Нацраді кажуть, що ведучий програми не спробував збалансувати слова Мураєва, не прокоментував їх.

Це засвідчує нехтування стандартами журналістики і вказує на те, що обидва ліцензіати – "НАШ" і "Максі ТВ" – не вжили достатніх заходів для припинення правопорушень у прямому ефірі,

– зробили висновки у регуляторі.

Програма на другий день транслювалася у запису без жодної редакційної правки. Телеканал "НАШ" повинен сплатити до державного бюджету України штраф у сумі 124 670 гривень.

До теми! Щодо "Максі ТВ", то штраф у розмірі 119 54 гривень, мовник також не сплатив. Національна рада звернеться до суду з позовом про анулювання його ліцензії.

Як канали Мураєва порушували законодавство:

10 лютого Національна рада оштрафувала "НАШ" і "Максі ТВ" за порушення законодавства щодо ведення передач українською мовою.

Загальна сума штрафу, яку мають сплатити обидві юридичні особи, становитиме близько 250 тисяч.

У 2021 році за результатами позапланових перевірок було застосовано 7 санкцій штрафу до "НАШ 365" через поширення закликів до розв’язання агресивної війни або її пропаганди, розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті.

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