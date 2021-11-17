То, что Киву лишили ученой степени, подтвердил сам нардеп. По его словам, соответствующее решение приняла комиссия при Министерстве образования Украины.
Важно Киву лишили права на наградное оружие из-за "недостойного поведения"
Кива уже не кандидат наук
Член ОПЗЖ сообщил журналистам, что комиссия постановила, что в его диссертации нет плагиата, но нет и новизны.
Это очередной формальный повод власти дискредитировать меня,
– пожаловался Кива.
Он заверил, что решение Минобразования о лишении ученой степени, а также решения министра внутренних дел о лишение наградного оружия будут обжалованы в суде.
Кива выругался в Раде
Инцидент удалось заснять корреспонденту издания "Телеграф". На обнародованных кадрах видно, как эмоциональный Кива быстро шел по коридорам Рады ругаясь: "Твари, б***ь". На вопрос, на кого он ругается, Кива ответил лаконично:
На бл***й. А что, у нас бл***й мало?
Кива выругался в стенах парламента: смотрите видео (осторожно, 18+)
Что известно о защите диссертации Кивы
- Депутат от "Оппозиционной платформы – "За жизнь" Илья Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию. Члены Научного совета проголосовали за присвоение ему ученой степени.
- Кандидатская диссертация нардепа Ильи Кивы называлась "Механизм влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере ЕС и Украины)".
- На защиту диссертации журналистов пропускали только по спискам. Так, первыми пропустили журналистов медведчуковских телеканалов: Newsone, "112 Украина", ZIK и “Первый независимый”.
- Кроме того, во время защиты диссертации Кива оконфузился. Так, один из членов приемной комиссии задал депутату вопрос, однако тот уклонился от ответа и сказал, что ответит на него в следующей работе.
- Научного руководителя Кивы Владимира Гурковского, который помогал депутату с кандидатской работой, уже уволили с работы.