То, что Киву лишили ученой степени, подтвердил сам нардеп. По его словам, соответствующее решение приняла комиссия при Министерстве образования Украины.

Важно Киву лишили права на наградное оружие из-за "недостойного поведения"

Кива уже не кандидат наук

Член ОПЗЖ сообщил журналистам, что комиссия постановила, что в его диссертации нет плагиата, но нет и новизны.

Это очередной формальный повод власти дискредитировать меня,

– пожаловался Кива.

Он заверил, что решение Минобразования о лишении ученой степени, а также решения министра внутренних дел о лишение наградного оружия будут обжалованы в суде.

Обратите внимание! 24 канал обратился в Министерство образования и науки Украины относительно заявления нардепа. Мы обязательно дополним этот материал, когда получим информацию.

Кива выругался в Раде

Инцидент удалось заснять корреспонденту издания "Телеграф". На обнародованных кадрах видно, как эмоциональный Кива быстро шел по коридорам Рады ругаясь: "Твари, б***ь". На вопрос, на кого он ругается, Кива ответил лаконично:

На бл***й. А что, у нас бл***й мало?

Кива выругался в стенах парламента: смотрите видео (осторожно, 18+)