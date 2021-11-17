То, что Киву лишили ученой степени, подтвердил сам нардеп. По его словам, соответствующее решение приняла комиссия при Министерстве образования Украины.

Важно Киву лишили права на наградное оружие из-за "недостойного поведения"

Кива уже не кандидат наук

Член ОПЗЖ сообщил журналистам, что комиссия постановила, что в его диссертации нет плагиата, но нет и новизны.

Это очередной формальный повод власти дискредитировать меня,
– пожаловался Кива.

Он заверил, что решение Минобразования о лишении ученой степени, а также решения министра внутренних дел о лишение наградного оружия будут обжалованы в суде.

Кива выругался в Раде

Инцидент удалось заснять корреспонденту издания "Телеграф". На обнародованных кадрах видно, как эмоциональный Кива быстро шел по коридорам Рады ругаясь: "Твари, б***ь". На вопрос, на кого он ругается, Кива ответил лаконично:

На бл***й. А что, у нас бл***й мало?

Кива выругался в стенах парламента: смотрите видео (осторожно, 18+)

Что известно о защите диссертации Кивы

  • Депутат от "Оппозиционной платформы – "За жизнь" Илья Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию. Члены Научного совета проголосовали за присвоение ему ученой степени.
  • Кандидатская диссертация нардепа Ильи Кивы называлась "Механизм влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере ЕС и Украины)".
  • На защиту диссертации журналистов пропускали только по спискам. Так, первыми пропустили журналистов медведчуковских телеканалов: Newsone, "112 Украина", ZIK и “Первый независимый”.
  • Кроме того, во время защиты диссертации Кива оконфузился. Так, один из членов приемной комиссии задал депутату вопрос, однако тот уклонился от ответа и сказал, что ответит на него в следующей работе.
  • Научного руководителя Кивы Владимира Гурковского, который помогал депутату с кандидатской работой, уже уволили с работы.