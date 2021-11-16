Об этом министр внутренних дел сообщил в своем фейсбуке. 16 ноября он опубликовал в соцсети видео, в котором объяснил, почему было принято соответствующее решение.
Ранее Офис генпрокурора и ГБР пришли к скандальному Киве: видео обысков
Почему Киву лишили права на наградное оружие
Монастырский подчеркнул, что основанием для такого решения является недостойное поведение и действия Ильи Кивы, которые дискредитируют сам факт его награждения от имени Украины. Чиновник отметил, что перед законом все равны и народные депутаты – не исключение.
Каждый должен помнить, что оружие – это ответственность. А иметь наградное оружие – это большая честь. Никто не имеет права эту честь осквернять недостойным поведением,
– подчеркнул глава МВД.
Кроме этого, он пообещал лишать права на наградное оружие и других людей, если они будут нарушать закон, использовать оружие для провокационных действий или раздувать ненависть в обществе.
В Украине заработает электронный реестр оружия
Более того, Монастырский анонсировал запуск электронного реестра оружия в Украине. Он должен заработать еще до конца 2021 года. "Процесс оформления охотничьего и спортивного оружия будет упрощен, а контроль за его хранением и обучением – существенно усилен", – заверяет министр внутренних дел.
Скандальные инциденты с Кивой и оружием
- В октябре скандальный политик опубликовал видео "празднования" годовщины убийства Степана Бандеры. Он цинично выпустил очередь из автомата, а после этого кто-то запустил на фоне салют.
- Позже генпрокурор Венедиктова сообщила, что из-за этого против нардепа открыли уголовное дело. Впрочем, не уточнила, по какой именно статье начали производство.
- Впоследствии Кива "зашкварился" снова. Уже в ноябре он "отпраздновал" освобождение Киева от нацистов, обстреляв портрет Бандеры. На это политик сразу получил ответ.