Об этом министр внутренних дел сообщил в своем фейсбуке. 16 ноября он опубликовал в соцсети видео, в котором объяснил, почему было принято соответствующее решение.

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Почему Киву лишили права на наградное оружие

Монастырский подчеркнул, что основанием для такого решения является недостойное поведение и действия Ильи Кивы, которые дискредитируют сам факт его награждения от имени Украины. Чиновник отметил, что перед законом все равны и народные депутаты – не исключение.

Каждый должен помнить, что оружие – это ответственность. А иметь наградное оружие – это большая честь. Никто не имеет права эту честь осквернять недостойным поведением,

– подчеркнул глава МВД.

Кроме этого, он пообещал лишать права на наградное оружие и других людей, если они будут нарушать закон, использовать оружие для провокационных действий или раздувать ненависть в обществе.

В Украине заработает электронный реестр оружия

Более того, Монастырский анонсировал запуск электронного реестра оружия в Украине. Он должен заработать еще до конца 2021 года. "Процесс оформления охотничьего и спортивного оружия будет упрощен, а контроль за его хранением и обучением – существенно усилен", – заверяет министр внутренних дел.

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