Депутат Кива, известный своей пророссийской позицией и многочисленными скандалами, снова отличился. Он решил поздравить киевлян с годовщиной освобождения от нацистов из тира.
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Кива обстрелял портрет Бандеры
На обнародованном нардепом в сети видео заметно, что он взял в руки автомат и начал расстреливать портреты представителей украинского движения сопротивления, в частности Степана Бандеры.
Мы, члены организации антифашистского движения "Патриоты – За жизнь", решили начать отмечать праздник, расстреливая нацистов, как когда-то их расстреливали наши деды и прадеды,
– заявил Кива перед выстрелами.
Далее он произвел несколько десятков выстрелов по "цели". Ролик он подписал словами поздравления и гордости "за победное героическое прошлое".
Кива стрелял по портрету Бандеры: смотрите видео
Дело Кива за "празднование" убийства Бандеры: коротко
- В ночь на 16 октября Кива записал видео, на котором он стрелял из автомата в воздух в парке. Таким образом скандальный политик "отметил" годовщину убийства Бандеры сотрудником КГБ Богданом Сташинским.
- После этого в отношении него возбудили уголовное производство. Однако квалификацию преступления Кивы правоохранители не уточнили.