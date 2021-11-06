Депутат Кива, известный своей пророссийской позицией и многочисленными скандалами, снова отличился. Он решил поздравить киевлян с годовщиной освобождения от нацистов из тира.

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Кива обстрелял портрет Бандеры

На обнародованном нардепом в сети видео заметно, что он взял в руки автомат и начал расстреливать портреты представителей украинского движения сопротивления, в частности Степана Бандеры.

Мы, члены организации антифашистского движения "Патриоты – За жизнь", решили начать отмечать праздник, расстреливая нацистов, как когда-то их расстреливали наши деды и прадеды,

– заявил Кива перед выстрелами.

Далее он произвел несколько десятков выстрелов по "цели". Ролик он подписал словами поздравления и гордости "за победное героическое прошлое".

Кива стрелял по портрету Бандеры: смотрите видео

Дело Кива за "празднование" убийства Бандеры: коротко