Депутат Кива, відомий своєю проросійською позицією та численними скандалами, знову відзначився. Він вирішив привітати киян з річницею звільнення від нацистів з тиру.
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Кива обстріляв портрет Бандери
На оприлюдненому нардепом у мережі відео помітно, що він взяв до рук автомат і почав розстрілювати портрети представників українського руху опору, зокрема Степана Бандери.
Ми, члени організації антифашистського руху "Патріоти – За життя", вирішили почати відзначати свято, розстрілюючи нацистів, як колись їх розстрілювали наші діди та прадіди,
– заявив Кива перед пострілами.
Далі він зробив кілька десятків пострілів у "цілі". Ролик він підписав словами привітання та гордості "за переможне героїчне минуле".
Кива стріляв по портрету Бандери: дивіться відео
Справа Кива за "святкування" вбивства Бандери: коротко
- У ніч на 16 жовтня Кива записав відео, на якому він стріляв з автомата у повітря в парку. У такий спосіб скандальний політик "відзначив" річницю вбивства Бандери співробітником КДБ Богданом Сташинським.
- Після цього щодо нього порушили кримінальне провадження. Однак кваліфікацію злочину Киви правоохоронці не уточнили.