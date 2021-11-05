Спочатку він сам себе виключив із фракції. "Представники партії Бойко Юрій Анатолійович та Льовочкін Сергій Володимирович домоглися виключення мене з партії", – заявляв Кива.

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Потім, зрозумівши, що ніхто не плаче, швидко повернувся у партію назад. Він зробив це так швидко, що дехто навіть не встиг помітити, що він їх покидав, а не за кавою вийшов.

"Ну що, "брєдоносні", кого ви з партії хочете виключити? Киву? Хріна лисого", – сказав Вадим Рабінович.

Звернення Киви та Рабіновича: дивіться відео



Після цього Кива, принаймні, за зовнішніми ознаками, повернувся до тями і порадив усім не довіряти фейкам, а ще – магам і чарівникам. Теж зайвим не буде.

Зараз в інтернеті гуляє відео, де група якихось людей виключає мене з ОПЗЖ. Це чиста дезінформація. Не вірте фейкам, не вірте пі***асам,

– заявив одіозний нардеп.

На цьому пригоди Киви не закінчились. Покинувши коридори Верховної Ради, він потрапив у коридор справжнього місячного затемнення.

У тому ж таки коридорі генеральна прокурорка звинуватила нардепа у державній зраді. Бо треба думати, коли ворога українського народу вітаєш з днем народження. "Хочу привітати лідера своєї нації та дружнього нам народу. Путін, з днем ​​народження", – оскандалився Кива.

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Та це ще не все. Проти Киви порушили ще й кримінальне провадження за фактом стрілянини. Нардеп своєрідно святкував день, коли не стало Героя України Степана Бандери.



Кива "святкував" вбивство Бандери / Скриншот з відео нардепа

Хоча якщо переставити ці 2 події місцями і уявити собі на секундочку (можна навіть очі заплющити), як десь в паралельному Всесвіті Кива святкує ліквідацію Володимира Путіна і вітає Степана Бандеру з днем народження, то все б для нардепа могло б закінчитися значно краще:

по-перше, йому б за це точно нічого не було;

по-друге, може, навіть честь і хвала – від українського народу.

Але на цьому коридор Кивиних затемнень хоч і закінчився, а кари небесні для одіозного нардепа – ні. Бо якщо ті 2 справи тільки завели (там поки зберуть доказову базу, покази свідків), то вже зараз у Киви не стало "жомового мільйончика" – був і немає.

"Жомовий мільйончик" Киви

Пам'ятаєте, був у нього такий мільйон, який йому нібито заплатили за те, що він, мовляв, здавав жомову яму на Полтавщині, нібито в оренду. Як з'ясували журналісти, і яма та не його, і купити її коштує дешевше, ніж 200 тисяч, а орендувати – 1 мільйон 200 тисяч.

Тож Вищий антикорупційний суд твердо так сказав – мільйон у бюджет повернути. А апеляція сказала – так правильно.

Особливо приємно, що це сталося в акурат до старту судової реформи. Суд вперше виніс рішення про цивільну конфіскацію – вперше в історії. Тепер Кивин "жомовий мільйончик" впаде на рахунок держави, а звідти – на дороги або лікарні.

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Так плавно ми докотилися і до крайніх подій, в яких фігурує Кива. Він доїхав у крайній лівій смузі, за двох вільних правих. Це завжди тягне на штраф, щонайменше.

Кива – Джеймс Бонд нашого часу

Транспортних засобів було 2: Toyota та Mercedes – мінікортеж такий. Зупинятися на вимогу поліцейських вони точно не збирались. Тому правоохоронцям машини довелося переслідувати. Ніхто не подумав, може, вони на вакцинацію поспішали, черга у МВЦ підходила…

Поліцейські з'ясували, що державний номерний знак на автомобіль Toyota – "лівий", тобто не відповідає реєстраційним документам.

Прямо не Кива, а суперагент під прикриттям. Джеймс Бонд нашого часу.

Тож патрульним довелося викликали слідчо-оперативну групу. Кажуть, як кваліфікувати дії цих громадян – розбирайтесь самі. А заодно, чиї це номери, що то за авто, чому вони не зупинялися, коли їм натякали.



Кива вважає, що його зупинили незаконно / Колаж 24 каналу

Якщо Кива користується чужим транспортним засобом (поговорюють, що власницею авто є Оксана Марченко. Певно дала покататися, поки вони з Віктором Медведчуком на домашньому), то чому він на ньому катається, а в декларацію не вписує?

Чорна смуга не закінчується

Поки Кива кричить: "Тиск, наклеп і провокація", цікаво, чи на цьому чорна смуга у житті Киви закінчиться і зміниться на білу, чи він вже там, звідки не вибратись.

На захист свого ОПЗЖного товариша став Вадим Рабінович. Каже, не будьте такими суворими до Киви, не легко йому живеться.

Кива – одна із найцінніших людей для нашої партії, з однієї простої причини – він воював, кантужений. Це людина, яка пройшла усвідомлення. Він був оплотом "Правого сектору", але потім зрозуміли, що ведуть країну і себе не туди,

– казав Рабінович.

Ярош – радник головнокомандувача ЗСУ

Днями нас (але більше таки Росію) ошелешила новина про призначення Дмитра Яроша – колишнього лідера "Правого сектору" – радником головнокомандувача Збройних сил України.

Ярош – людина "радикальна", тому і ставлення до нього у різних груп населення – різне. Хтось підтримує і каже, що такі люди потрібні армії.

Призначення радниками таких людей, як генерала Назарова, якого я особисто знаю, пана Дмитра Анатолійовича Яроша, я оцінюю позитивно. Михайло Макарук Волонтер та речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm

Хтось ставиться до такого кадра у ЗСУ з побоюванням. Бо після свого яскравого злету наприкінці 2013 року, Ярошу якось не вдавалось особливо ніде закріпитися ані в політиці, ані в армії.

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Але ви ж пам'ятаєте, як свого часу наробила в Росії переполоху лише одна візитка Яроша. Тож вони тепер абсолютно впевнені у тому, що новопризначений радник головнокомандувача ЗСУ навчатиме українських бійців грамоті "карателей правосеков". Тож готуйтесь до нових міфів про "распятых мальчиков" і подібних.