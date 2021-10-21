Рабінович записав відеозвернення разом з Кивою. Він назвав такі чутки "брєдоносними".

До теми ОПЗЖ виключила з партії Іллю Киву, який постійно "зашкварюється"

Ну що, "брєдоносні", кого ви з партії хочете виключити? Киву? Хріна лисого,

– сказав нардеп.

У коментарях під відео у Рабіновича ще раз перепитали, чи виключили Киву. На що представник ОПЗЖ відповів: "маячня".

Дивіться відеозвернення Рабіновича та Киви:

Що відомо про виключення Киви з партії

Представники ОПЗЖ на Полтавщині виключили Киву з партійного осередку. Політики наголошували, що з боку депутата постійно лунають образи у їхній бік.

За інформацією телеграм-каналу PavlovskyNews, виключення Киви з партійного осередку домоглися люди Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна. Все через неодноразові "зашквари" нардепа. Серед останніх – привітання Володимира Путіна з днем народження, а також позицію щодо Степана Бандери. Нагадаємо, роковини вбивства Бандери Кива "відзначив" з автоматом і салютом.

Сам Кива підтвердив його виключення з партії ОПЗЖ. Він казав, що чекає, коли порушать питання про виключення його з фракції.

Скандали з Кивою: що відомо