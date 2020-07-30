Ілля Кива задекларував дохід у 1 мільйон 200 тисяч гривень від жомової ями. Відтак журналісти випустили розслідування і показали, що насправді те, що нібито приносить 100 тисяч гривень доходу за місяць, є давно закинутим.

На це розслідування Кива зреагував вкрай агресивно і почав виправдовуватися, що насправді на місці жомової ями є нафтопереробний завод, який приносить орендодавцю гроші. На власні очі поїхав побачити жомову яму, яку нардеп Ілля Кива "вигідно" здає в оренду, журналіст Денис Бігус і виклав ще один короткий сюжет.

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Що цьому передувало?

Народний депутат вказав у своїй декларації жомову яму, яку він буцімто здавав в оренду. На ямі площею в 400 квадратних метрів, яку використовували для відходів з виробництва цукру, Кива заробив за рік 1,2 мільйона гривень.

Журналісти Bihus info 27 липня випустили сюжет зокрема про про жомову яму Киви, де власне її і показали. Окрім того, для з'ясування обставин оренди, журналісти намагалися зв'язатися із тими, хто взяв це "підприємство". На кадрах видно, що воно поросло бур'яном, а метал перетворився на металобрухт.

На цей сюжет Кива зреагував у своєму фейсбуці із характерною для нього манерою лайки із відомою цитатою Портнова, яку нещодавно "відживив" Олександр Дубінський. Він зазначив, що просить вибачень і якщо їх не отримає, піде до суду.



Реакція Киви на сюжет Bihus info / Скриншот з його фейсбук-сторінки

Він показав відео із нібито нафтопереробного заводу діючого заводу, на якому видно кадри з обладнанням.

Відео, яке про свою "жомову яму" виклав Кива

Відтак Денис Бігус ще раз поїхав на місце, де розташована жомова яма. Поруч із нею справді розташований цукровий завод, однак він не є власністю Киви і не входить до об'єктів, які він здає в оренду.

Журналіст поспілкувався із людьми, які працюють на ній. Ті розповіли, що справді нещодавно приїжджав помічник депутата, який знімав відео.

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Власник території розповів, що протягом останнього року жомова яма не функціонувала, а отримав її Кива цитата "місцевий чорт лохматий, правда лисий" завдяки якимось схемам.



Розташування ями далеко від цукрового заводу / Скриншот з відео

Зрештою було ще раз видно кадри закинутого підприємства із ямою. "Тут усе волає про те, що ніхто його не використовував роками і воно нікому не потрібно", – зазначив журналіст.

Бігус, як і його колеги у попередньому сюжеті, припустив, що це просто відмивання коштів.

Якщо у декларації це вказано як "жомова яма" і за неї заплатили 1 мільйон 200 тисяч, то це надзвичайно схоже на відмив коштів. Якщо це цілісний майновий комплекс, який коштує шалені гроші, то він має бути так і задекларований,

– зазначив журналіст.

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До речі, жомову яму у Киви орендує львівська фірма "Сіквел", яка фігурує у справі про фіктивне створення.