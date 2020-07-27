Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива попався не декларуванні недостовірної інформації. Зокрема в нього є близько 1,2 мільйона гривень доходу з по-справжньому курйозного джерела, а ще депутат живе в квартирі, якої немає в декларації. Тут у поясненнях Кива перевершив сам себе.

Про те, як Ілля Кива міг би стати "чемпіоном світу" в змаганнях з відмазок, розповіли журналісти Bihus.Info.

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Народний депутат вказав у своїй декларації вигрібну яму, яку він буцімто здавав в оренду. На звичайнісінькій ямі площею в 400 квадратних метрів, яку використовували для відходів з виробництва цукру, Кива "накопав" 1,2 мільйона гривень.

По-справжньому бізнесовий талант депутата розкривається, коли з'ясовується, що сама яма вже давно не використовувалася й поросла бур'яном. Тож виходить, що хитрий Кива "розвів" когось на гроші за допомогою вигрібної ями, яку ніхто не використовує.

Втім, найімовірніше, все значно хитріше. Ймовірно, у такий спосіб депутат просто намагається "легалізувати" гроші, які він отримав, наприклад, за свою "політичну діяльність", як би каламбурно це не звучало на адресу Іллі Киви. Втім це лише припущення.

Що цікаво, після року оренди народний обранець продав яму компанії "Укрзв'язокмонтаж", у якій він сам раніше був директором і головним бухгалтером. Сам депутат запевняє, що нічого не продавав.

Він стверджує, що головне джерело прибутку без його відома хтось міг "рейдернути". Тут лише залишається питання, як депутат міг не помітити, що в нього "віджали" джерело мільйонних прибутків.

Не менш цікава ситуація з житлом народного депутата. Як з'ясували журналісти, він живе в центрі Києва поряд з вулицею Банковою. Втім про помешкання в декларації – жодної згадки. Ілля Кива й на це має цілком логічне й зрозуміле пояснення.

Там живе моя подруга. У нас з нею не спільний побут, а спільний секс. Буває і таке. У вас буває спільний секс?

– пояснив журналістам Кива.

Хто такий Ілля Кива