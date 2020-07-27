Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива попался не декларировании недостоверной информации. В частности у него есть около 1,2 миллиона гривен дохода с по-настоящему курьезного источника, а еще депутат живет в квартире, которой нет в декларации. Здесь в объяснениях Кива превзошел сам себя.

О том, как Илья Кива мог бы стать "чемпионом мира" в соревнованиях по отмазкам, рассказали журналисты Bihus.Info.

Интересно Кива в Раде переписывался с какой-то "Блядинской" на неоднозначную тему: фото

Народный депутат указал в своей декларации выгребную яму, которую он якобы сдавал в аренду. На обычной яме площадью в 400 квадратных метров, которую использовали для отходов от производства сахара, Кива "накопал" 1,2 миллиона гривен.

По-настоящему деловой талант депутата раскрывается, когда выясняется, что сама яма уже давно не использовалась и поросла бурьяном. Получается, что хитрый Кива "развел" кого-то деньги с помощью выгребной ямы, которую никто не использует.

Впрочем, скорее всего, все гораздо хитрее. Вероятно, таким образом депутат просто пытается "легализовать" деньги, которые он получил, например, за свою "политическую деятельность", как бы каламбурно это не звучало в адрес Ильи Кивы. Впрочем, это лишь предположение.

Что интересно, после года аренды народный избранник продал яму компании "Укрсвязьмонтаж", в которой он сам ранее был директором и главным бухгалтером. Сам депутат уверяет, что ничего не продавал.

Он утверждает, что главный источник прибыли без его ведома кто-то мог "рейдернуть". Здесь только остается вопрос, как депутат мог не заметить, что у него "отжали" источник миллионных доходов.

Не менее интересна ситуация с жильем народного депутата. Как выяснили журналисты, он живет в центре Киева рядом с улицей Банковой. Впрочем о помещении в декларации – ни одного упоминания. Илья Кива и на это имеет вполне логическое и понятное объяснение.

Там живет моя подруга. У нас с ней не общий быт, а общий секс. Бывает и такое. У вас бывает общий секс?

– пояснил журналистам Кива.

Кто такой Илья Кива