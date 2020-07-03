В об'єктиви журналістів у Верховній Раді України потрапив телефон Іллі Киви. Депутат від "Опоплатформи – За життя" листувався з жінкою, що записана як "Яна Блядинська".

Про листування Іллі Киви з жінкою під час засідання Верховної Ради повідомляє видання Цензор.net.

До слова Кива переписувався з Жиріновським у Раді: відео листування 18+

З самого початку депутат отримав від користувачки з ім'ям "Яна Блядинська" фото, на якому, схоже, зображена неповнолітня дитина. У відповідь Кива розповів, у скільки йому обходиться "утримування" співрозмовниці.

3000 тобі + 7500 табір +5 ... Діма +1000 твоя мама. 16 000 – витрачені гроші цього тижня на тебе. Утримання й перебування охоронця 1500 – щотижня + щомісячна зарплата. + Оплата оренди будинку,

– написав Ілля Кива (стилістику збережено).



Ілля Кива – листування в Раді / фото Цензор.net

Також цікаво, що під час листування нардепу прийшло повідомлення від телеграм-каналу "Models market channel". Він позиціонує себе як "агенцію побачень з моделями".

Найцікавішим є те, що підписка на цей телеграм-канал є платною. "Вхід" коштує 500 доларів або понад 13 тисяч гривень. Підписка зі званням "супер-топ клієнта" ще дорожча – 1,5 тисячі доларів або 40 тисяч гривень.



Іллю Киву спіймали на неоднозначному листуванні у Верховній Раді / фото Цензор.net