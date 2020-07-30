Илья Кива задекларировал доход в 1 миллион 200 тысяч гривен от жомовой ямы. Поэтому журналисты выпустили расследование и показали, что на самом деле то, что якобы приносит 100 тысяч гривен дохода за месяц, является давно заброшенным.

На это расследование Кива среагировал крайне агрессивно и начал оправдываться, что на самом деле на месте жомовой ямы находится нефтеперерабатывающий завод, который приносит арендодателю деньги. Своими глазами поехал увидеть жомовую яму, которую нардеп Илья Кива "выгодно" сдает в аренду, журналист Денис Бигус и выложил еще один короткий сюжет.

Ранее Одиозный нардеп Кива объяснил незадекларированную квартиру "совместным сексом"

Что этому предшествовало?

Народный депутат указал в своей декларации жомовую яму, которую он якобы сдавал в аренду. На яме площадью в 400 квадратных метров, которую использовали для отходов от производства сахара, Кива заработал за год 1,2 миллиона гривен.

Журналисты Bihus info 27 июля выпустили сюжет в частности о жомовой яме Кивы, где собственно ее и показали. Кроме того, для выяснения обстоятельств аренды, журналисты пытались связаться с теми, кто взял это "предприятие". На кадрах видно, что оно поросло бурьяном, а металл превратился в металлолом.

На этот сюжет Кива среагировал в своем Фейсбуке в характерной для него манере нецензурщины с известной цитатой Портнова, которую недавно "оживил" Александр Дубинский. Он отметил, что требует извинений и если их не получит, пойдет в суд.

Реакция Кивы на сюжет Bihus info / Скриншот с его фейсбук-страницы

Он показал видео с якобы нефтеперерабатывающего действующего завода, на котором видно кадры с оборудованием.

Видео, которое о своей "жомовой яме" выложил Кива

Поэтому Денис Бигус еще раз поехал на место, где находится жомовая яма. Рядом с ней действительно расположен сахарный завод, однако он не является собственностью Кивы и не входит в объекты, которые он сдает в аренду.

Журналист пообщался с людьми, которые работают на ней. Те рассказали, что действительно недавно приезжал помощник депутата, который снимал видео.

Судимость, "Правый сектор", Рада: биография скандального Ильи Кивы – советуем ознакомиться

Владелец территории рассказал, что в течение последнего года жомовая яма не функционировала, а получил ее Кива, цитата: "местный черт лохматый, правда лысый" благодаря каким-то схемам.

Расположение ямы далеко от сахарного завода / Скриншот с видео

В конце концов было еще раз видно кадры заброшенного предприятия с ямой. "Здесь все говорит о том, что никто не использовал годами и оно никому не нужно", – отметил журналист.

Бигус, как и его коллеги в предыдущем сюжете, предположил, что это просто отмывание средств.

Если в декларации это указано как "жомовая яма" и за нее заплатили 1 миллион 200 тысяч, то это очень похоже на отмыл средств. Если это целостный имущественный комплекс, который стоит бешеные деньги, то он должен быть так и задекларирован,

– отметил журналист.

Смотрите сюжет Bihus info "Оправдание Кивы разложили на жом"

Предупреждаем! Видео содержит нецензурную лексику (18+)

Кстати, жомовую яму у Кивы арендует львовская фирма "Сиквел", которая фигурирует в деле о фиктивном создании.