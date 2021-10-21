Рабинович записал видеообращение вместе с Кивой. Он назвал такие слухи "бредоносными".

К теме ОПЗЖ исключила из партии Илью Киву, который постоянно "зашкваривается"

Ну что, "бредоносные", кого вы из партии хотите исключить? Киву? Хрена лысого,

– сказал нардеп.

В комментариях под видео у Рабиновича еще раз переспросили, исключили ли Киву. На что представитель ОПЗЖ ответил: "бред".

Смотрите видеообращение Рабиновича и Кивы:

Что известно об исключении Кивы из партии

Представители ОПЗЖ в Полтавской области исключили Киву из партийной ячейки. Политики отмечали, что со стороны депутата постоянно звучат оскорбления в их сторону.

По информации телеграм-канала PavlovskyNews, исключение Кивы из партийной ячейки добились люди Юрия Бойко и Сергея Левочкина. Все из-за неоднократных "зашкваров" нардепа. Среди последних – поздравление Владимира Путина с днем рождения, а также позицию по Степану Бандере. Напомним, годовщину убийства Бандеры Кива "отметил" с автоматом и салютом.

Сам Кива подтвердил его исключение из партии ОПЗЖ. Он говорил, что ждет, когда поднимут вопрос об исключении его из фракции.

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