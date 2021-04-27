Илья Кива в своей кандидатской диссертации использовал справку с поддельной подписью. Кроме того, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" указал научные конференции, в которых не участвовал.

О нарушениях и лжи в кандидатской работе Кивы говорится в материале журналиста Даниила Мокрика.

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Неправда об участии в конференциях

Перед защитой диссертации ученому нужно опубликовать ряд научных статей и выступить на научных конференциях.

В своей диссертации Кива указал данные о публикации материалов по выступлениям, однако это оказалось неправдой – депутат называл те страницы сборников, которых на самом деле не было.

В частности, он писал, что материал из выступлений опубликован в сборнике на страницах 152 – 154, однако в самом сборнике было лишь 144 страницы.

Фейковые справки

Также для защиты диссертации Кива дал ряд справок, которые вроде бы подтверждают, что свои научные наработки он применяет на практике. Один из документов выдала общественная организация "Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению".

Однако журналисты выяснили, что подпись на этой справке подделали. В организации изданию это не прокомментировали. Но через 2 дня институт, где должен был защищать работу Кива, изменил файл с диссертацией, указав фамилию другого человека, который подписывал справку.

Интересно, что и старый файл в институте не удалили — журналисты обнаружили на сайте одновременно 2 диссертации Кивы, одна из которых содержит фейковую подпись.

Кроме того, исполнительным директором этой общественной организации является официальная оппонентка Кивы на защите диссертации.

Также Кива в своей работе использовал вымышленные термины и неправильно ссылался на первоисточники.

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Защита диссертации Ильи Кивы: основное

26 апреля народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" защитил кандидатскую диссертацию на тему "механизм влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

В сети обнародовали фрагмент по защите диссертации, когда один из членов приемной комиссии задал Киве вопрос, однако тот избежал ответа.

Во время защиты вход в аудиторию блокировали 3 мужчин – Кива отметил, что это студенты или аспиранты. Эти же мужчины сопровождали Киву в уборную и оберегали от журналистов.

Кроме того, в зал сначала пускали не всех журналистов. Пропустили только Newsone, "112 Украина", ZIK и "Прямой независимый".

Научная степень Кивы вызвала бурную реакцию сети. А преподаватель Украинского Католического Университета Александр Ябчанка в знак протеста сжег свой диплом кандидата медицинских наук.

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