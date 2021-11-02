Про свою посаду у ЗСУ у мережі повідомив сам Дмитро Ярош. Він також опублікував фото посвідчення радника.

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Ярош – радник головнокомандувача ЗСУ

Наказом генерал-лейтенанта Валерія Залужного призначений радником головнокомандувача Збройних сил України,

– написав Ярош.

Він подякував за довіру та зазначив, що "разом переможемо". Крім того, Ярош прикріпив до повідомлення фото посвідчення радника головнокомандувача ЗСУ.



Посвідчення радника головнокомандувача ЗСУ / Фото Дмитра Яроша

Нагадаємо, Валерій Залужний обійняв посаду головнокомандувача Збройних сил 27 липня 2021 року. Його призначили на місце Руслана Хомчака, якого відправили у відставку.

Що відомо про Яроша

Під час Революції Гідності Дмитро Ярош був одним з ініціаторів створення громадського руху "Правий сектор". Після Майдану рух сформував добровольчий корпус для боротьби з бойовиками на Донбасі та став політичною партією.

Наприкінці 2015 року Ярош заявив про вихід з "Правого сектору" та ініціював створення нового громадсько-політичного руху "Державницька ініціатива Яроша".

У 2014 році йшов у президенти України як самовисуванець, був народним депутатом VIII скликання від "Правого сектору". У 2019 році балотувався до парламенту IX скликання від "Свободи", однак не пройшов.

У 2015 році разом з однодумцями створив добровольче військове формування – Українська добровольча армія.

Джерело: Вікіпедія

Текст допису Дмитра Яроша:

Наказом генерал-лейтенанта Валерія Залужного призначений Радником Головнокомандувача Збройних Сил України.

Дякую за довіру!

Разом переможемо!

Україна понад Усе!