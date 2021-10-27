Зазначається, що за дорученням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Генштаб видав розпорядження щодо впорядкування роботи з комплектування Збройних сил офіцерським складом.

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Впродовж жовтня – листопада у ЗСУ здійснюється реалізація Плану переміщення на посади та Резерву для просування по службі, а також призначення та переміщення військових за умов особливого періоду.

На окремих посадах військовослужбовців, зокрема й офіцерського складу, перебувають цивільні працівники на умовах строкового трудового договору,

– повідомили у Генеральному штабі.

"Термін дії строкового трудового договору з працівниками, які заміщають вакантні військові посади, визначається до призначення на цю посаду військовослужбовця", – продовжили українські військові.

Зазначене управлінське рішення ухвалене керівництвом ЗСУ з метою упорядкування роботи з комплектування бойових військових частин і підрозділів молодшими офіцерами, надасть переваги особам цієї категорії щодо проходження військової служби.

Прийом із запасу громадян України на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу буде відновлено після виконання заходів, передбачених Розпорядженням.

Зверніть увагу! Схваленими у 2021 році змінами до Закону України "Про чисельність Збройних Сил України" передбачено збільшення з 2022 року кількості військовослужбовців ЗСУ на 11 тисяч осіб.