Отмечается, что по поручению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Генштаб издал распоряжение относительно упорядочения работы по комплектованию Вооруженных сил офицерским составом.

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В течение октября – ноября в ВСУ осуществляется реализация Плана перемещения на должности и Резерва для продвижения по службе, а также назначения и перемещения военных в условиях особого периода.

На отдельных должностях военнослужащих, в том числе и офицерского состава, находятся гражданские работники на условиях срочного трудового договора,

– сообщили в Генеральном штабе.

"Срок действия срочного трудового договора с работниками, которые замещают вакантные воинские должности, определяется до назначения на эту должность военнослужащего", – продолжили украинские военные.

Указанное управленческое решение, принятое руководством ВСУ с целью упорядочения работы по комплектованию боевых воинских частей и подразделений младшими офицерами, даст преимущества лицам этой категории относительно прохождения военной службы.

Прием из запаса граждан Украины на военную службу по контракту лиц офицерского состава будет возобновлен после выполнения мероприятий, предусмотренных Распоряжением.

Обратите внимание! Одобренными в 2021 году изменениями в Закон Украины "О численности Вооруженных Сил Украины" предусмотрено увеличение с 2022 года количества военнослужащих ВСУ на 11 тысяч человек.