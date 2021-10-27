Отмечается, что по поручению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Генштаб издал распоряжение относительно упорядочения работы по комплектованию Вооруженных сил офицерским составом.
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В течение октября – ноября в ВСУ осуществляется реализация Плана перемещения на должности и Резерва для продвижения по службе, а также назначения и перемещения военных в условиях особого периода.
На отдельных должностях военнослужащих, в том числе и офицерского состава, находятся гражданские работники на условиях срочного трудового договора,
– сообщили в Генеральном штабе.
"Срок действия срочного трудового договора с работниками, которые замещают вакантные воинские должности, определяется до назначения на эту должность военнослужащего", – продолжили украинские военные.
- Указанное управленческое решение, принятое руководством ВСУ с целью упорядочения работы по комплектованию боевых воинских частей и подразделений младшими офицерами, даст преимущества лицам этой категории относительно прохождения военной службы.
- Прием из запаса граждан Украины на военную службу по контракту лиц офицерского состава будет возобновлен после выполнения мероприятий, предусмотренных Распоряжением.