Я в строю, – Кива
За словами Киви, інформація про його виключення з партії – це "дезінформація аферистів". До речі, сам політик раніше підтвердив, що частина депутатів ОПЗЖ вирішили виключили його зі своїх лав.
До теми Хріна лисого, – Рабінович каже, що Киву ніхто не виключав з партії ОПЗЖ
В інтернеті гуляє відео, де група якихось людей виключає мене з партії "Опозиційна платформа – За життя". Це чиста дезінформація аферистів, яких раніше викривали на злочинах проти партії і закону,
– заявив нардеп.
Він додав: "Я у строю. Я в ОПЗЖ. Я на вістрі атаки і так буде завжди".
Дивіться відео нової заяви Киви щодо виключення з партії:
Що відомо про ймовірне виключення Киви з ОПЗЖ
- Представники ОПЗЖ на Полтавщині виключили політика з партійного осередку.
- Все нібито через постійні "зашквари" Киви. Зокрема привітання Володимира Путіна з днем народження, а також позицію щодо Степана Бандери.
- Виключення нардепа буцімто домоглися люди Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна.
- Згодом Кива та Вадим Рабінович записали відео, у якому заявили, що скандального політика не виганяли з партії. Такі чутки вони назвали "брєдоносними".