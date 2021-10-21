Я в строю, – Кива

По словам Кивы, информация о его исключении из партии – это "дезинформация аферистов". Кстати, сам политик ранее подтвердил, что часть депутатов ОПЗЖ решили исключить его из своих рядов.

К теме Хрена лысого, – Рабинович говорит, что Киву никто не исключал из партии ОПЗЖ

В интернете гуляет видео, где группа каких-то людей исключает меня из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Это чистая дезинформация аферистов, которых ранее разоблачали на преступлениях против партии и закона,

– заявил нардеп.

Он добавил: "Я в строю. Я в ОПЗЖ. Я на острие атаки, и так будет всегда".

Смотрите видео нового заявления Кивы об исключении из партии:

Что известно о вероятном исключении Кивы из ОПЗЖ