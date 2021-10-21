Я в строю, – Кива
По словам Кивы, информация о его исключении из партии – это "дезинформация аферистов". Кстати, сам политик ранее подтвердил, что часть депутатов ОПЗЖ решили исключить его из своих рядов.
К теме Хрена лысого, – Рабинович говорит, что Киву никто не исключал из партии ОПЗЖ
В интернете гуляет видео, где группа каких-то людей исключает меня из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Это чистая дезинформация аферистов, которых ранее разоблачали на преступлениях против партии и закона,
– заявил нардеп.
Он добавил: "Я в строю. Я в ОПЗЖ. Я на острие атаки, и так будет всегда".
Смотрите видео нового заявления Кивы об исключении из партии:
Что известно о вероятном исключении Кивы из ОПЗЖ
- Представители ОПЗЖ на Полтавщине исключили политика из партийного отделения.
- Все якобы из-за постоянных "зашкваров" Кивы. В частности поздравления Владимира Путина с днем рождения, а также позиции в отношении Степана Бандеры.
- Исключения нардепа якобы добились люди Юрия Бойко и Сергея Левочкина.
- Впоследствии Кива и Вадим Рабинович записали видео, в котором заявили, что скандального политика не выгоняли из партии. Такие слухи они назвали "бредоносными".