Правоохранители предоставили нардепу от ОПЗЖ все необходимые документы для ознакомления. Об этом стало известно из прямой трансляции, которую он вел в своих социальных сетях.

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Однако видео прервалось на моменте, когда сотрудники Офиса генпрокурора и ГБР зачитывали постановление суда о разрешении на обыск, тогда Кива заявил, что вызывает адвоката.



К Киве наведались силовики с обыском / Фото из телеграма Кивы

Истерика Кивы из-за обысков

Сам скандальный нардеп устроил истерику из-за визита правоохранителей. Он выдал маразматическое заявление о том, что "власть хочет выдворить его из государства, как оппозиционера".

Кроме этого, Кива пытался убедить, что у него "поднимается давление" и в очередной раз повторил пропагандистский тезис о том, что "борется за возобновление братских отношений с Россией".

Обратите внимание! Обыски прошли также по месту жительства дочери Кивы и ее матери, с которой, как утверждает сам нардеп, он не проживает, но где часто бывает.

Силовики пришли с обысками к Киве: смотрите видео