Эту информацию 24 каналу сообщили источники в правоохранительных органах. В сети обнародовали вероятное фото с места событий. На дороге стоят несколько легковушек и полицейских авто.

Кстати Кива заявил, что в следующем году Путина с днем рождения поздравит вся Верховная Рада

Кива может ждать подозрение

Подозрение политик вроде бы не получал. Однако в телеграм-каналах отметили, что Кива ждет на месте адвоката. Дело в том, что без защитника подозрение вручить не могут.

В полиции Киева рассказали 24 каналу, что сейчас выясняют детали.

Реакция Кивы

Сам политик бурно отреагировал на инцидент. Он говорит, что его остановили, потому что усомнились "в законности вещей и документов в машине". Проезд его авто заблокировали. Более того, Кива думает, что ему даже хотели подбросить "запретные предметы".

Кива начал говорить о давлении и провокациях. Он уверял, что, мол, теперь у правоохранителей нет к нему претензий.

Обратите внимание! Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что против Кивы возбудили уголовное дело за "празднование" годовщины смерти Степана Бандеры. Однако подозрение ему пока не вручили. Напомним, в день годовщины нардеп записал видео, как запускает салют и стреляет вверх из автомата.



Киву остановили патрульные / Фото dtp.kiev.ua

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