Эту информацию 24 каналу сообщили источники в правоохранительных органах. В сети обнародовали вероятное фото с места событий. На дороге стоят несколько легковушек и полицейских авто.
Кстати Кива заявил, что в следующем году Путина с днем рождения поздравит вся Верховная Рада
Кива может ждать подозрение
Подозрение политик вроде бы не получал. Однако в телеграм-каналах отметили, что Кива ждет на месте адвоката. Дело в том, что без защитника подозрение вручить не могут.
В полиции Киева рассказали 24 каналу, что сейчас выясняют детали.
Реакция Кивы
Сам политик бурно отреагировал на инцидент. Он говорит, что его остановили, потому что усомнились "в законности вещей и документов в машине". Проезд его авто заблокировали. Более того, Кива думает, что ему даже хотели подбросить "запретные предметы".
Кива начал говорить о давлении и провокациях. Он уверял, что, мол, теперь у правоохранителей нет к нему претензий.
Киву остановили патрульные / Фото dtp.kiev.ua
Последние скандалы с Кивой
- Одиозный политик часто попадает в "зашквары". К примеру, из последних – он поздравил президента государства-агрессора Владимира Путина с днем рождения. Нардеп даже записал видеообращение. Несмотря на шквал возмущения и критики, Кива заявил, что в следующем году "Путина будет поздравлять вся Верховная Рада".
- В апреле 2021 года Кива защитил кандидатскую диссертацию. Члены комиссии поддержали политика. Хотя впоследствии стало известно, что в свою кандидатскую политик добавил справку с поддельной подписью, а среди подтверждений апробации диссертации указал материалы научно-практических конференций, которых нет в официальных сборниках.
- Также политик известен своими бранными высказываниями. Например, в начале 2020 года политик в видеообращении послал на**й тех украинцев, которые не поддерживают декоммунизацию. Кроме того, он назвал журналистов Даниила Мокрика и Дениса Бигуса "пи***сами".