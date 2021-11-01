Цю інформацію 24 каналу повідомили джерела у правоохоронних органах. У мережі оприлюднили ймовірне фото з місця подій. На дорозі стоять кілька легковиків та поліцейських авто.
До речі Кива заявив, що наступного року Путіна з днем народження привітає вся Верховна Рада
Кива може чекати на підозру
Підозри політик нібито не отримував. Однак у телеграм-каналах зазначили, що Кива чекає на місці адвоката. Річ у тім, що без захисника підозру вручити не можуть.
У поліції Києва розповіли 24 каналу, що наразі з'ясовують деталі.
Реакція Киви
Сам політик бурхливо відреагував на інцидент. Він каже, що його зупинили, бо засумнівались "в законності речей та документів у машині". Проїзд його авто заблокували. Ба більше, Кива думає, що йому навіть хотіли підкинути "заборонені предмети".
Кива почав говорити про тиск та провокації. Він запевняв, що, мовляв, тепер правоохоронці не мають до нього претензій.
Киву зупинили патрульні / Фото dtp.kiev.ua
Останні скандали з Кивою
- Одіозний політик часто втрапляє у "зашквари". Наприклад, серед останніх – він привітав президента держави-агресорки Володимира Путіна з днем народження. Нардеп навіть записав відеозвернення. Попри шквал обурення та критики, Кива заявив, мовляв, наступного року "Путіна вітатиме вся Верховна Рада".
- У квітні 2021 року Кива захистив кандидатську дисертацію. Члени комісії підтримали політика. Хоча згодом стало відомо, що до своєї кандидатської політик додав довідку з підробленим підписом, а серед підтверджень апробації дисертації вказав матеріали науково-практичних конференцій, яких немає в офіційних збірниках.
- Також політик відомий своїми лайливими висловлюваннями. Наприклад, на початку 2020 року політик у відеозверненні послав на**й тих українців, що не підтримують декомунізацію. Крім того, він назвав журналістів Данила Мокрика та Дениса Бігуса "пі***сами".