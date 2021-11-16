Правоохоронці надали нардепу від ОПЗЖ усі необхідні документи для ознайомлення. Про це стало відомо з прямої трансляції, яку він вів у своїх соціальних мережах.
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Однак відео перервалосяна моменті, коли співробітники Офісу генпрокурора та ДБР зачитували ухвалу суду про дозвіл на обшук, тоді Кива заявив, що викликає адвоката.
До Киви навідалися силовики з обшуком / Фото з телеграму Киви
Істерика Киви через обшуки
Сам скандальний нардеп влаштував істерику через візит правоохоронців. Він видав маразматичну заяву про те, що "влада хоче видворити його з держави, як опозиціонера".
Окрім цього, Кива намагався переконати, що нього "чиниться тиск" і вкотре повторив пропагандистську тезу про те, що "бореться за відновлення братських стосунків з Росією".
Силовики прийшли з обшуками до Киви: дивіться відео