Про це міністр внутрішніх справ повідомив у своєму фейсбуці. 16 листопада він опублікував у соцмережі відео, в якому пояснив, чому було ухвалене відповідне рішення.

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Чому Киву позбавили права на нагородну зброю

Монастирський підкреслив, що підставою для такого рішення є негідна поведінка та дії Іллі Киви, які дискредитують сам факт його нагородження від імені України. Урядовець зазначив, що перед законом усі рівні й народні депутати – не виняток.

Кожен має пам'ятати, що зброя – це відповідальність. А мати нагородну зброю – це велика честь. Ніхто не має права цю честь плюндрувати негідною поведінкою,

– наголосив очільник МВС.

Крім цього, він пообіцяв позбавляти права на нагородну зброю й інших людей, якщо вони порушуватимуть закон, використовуватимуть зброю для провокативних дій чи роздмухуватимуть ненависть у суспільстві.

В Україні запрацює електронний реєстр зброї

Ба більше, Монастирський анонсував запуск електронного реєстру зброї в Україні. Він має запрацювати ще до кінця 2021 року. "Процес оформлення мисливської та спортивної зброї буде спрощений, а контроль за її зберіганням та навчанням – суттєво посиленим", – запевнив міністр внутрішніх справ.

Скандальні інциденти з Кивою та зброєю