У мережі оприлюднили відео, на якому група невідомих стріляє у портрет самого Киви. Вони назвали політика "головною твариною країни".

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Чоловіки – у масках Бандери

На відео видно 5 чоловіків зі зброєю у руках. Вони звернулися до нардепа від "Опозиційної платформи – За життя". На їхніх обличчях – маски з портретом Бандери, а голос – змінений за допомогою спеціальних програм.

Відповідь Киву на його витівку з портретом Бандери: дивіться відео

Проросійський політик знову оскандалився

6 листопада одіозний нардеп вирішив "похизуватися" відео, яке записав до річниці визволення Києва від нацистських загарбників. На ньому видно, як проросійський політик обстрілює портрет Степана Бандери та інших представників українського руху опору.

Кива "святкував" день смерті Бандери

Це не перше цинічне відео, пов'язане зі Степаном Бандерою, поширене проросійським нардепом. 16 жовтня Кива показав ролик, який зняв до роковин його вбивства. На ньому нардеп ОПЗЖ вистрілив автоматною чергою у повітря й назвав себе "лідером антифашистського руху в Україні". Згодом генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що через це проти політика відкрили справу.