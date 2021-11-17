Те, що Киву позбавили наукового ступеня, підтвердив сам нардеп. За його словами, відповідне рішення ухвалила комісія при Міністерстві освіти України.

Важливо Киву позбавили права на нагородну зброю через "негідну поведінку"

Кива вже не кандидат наук

Член ОПЗЖ повідомив журналістам, що комісія постановила, що в його дисертації немає плагіату, але немає й новизни.

Це черговий формальний привід влади дискредитувати мене,

– поскаржився Кива.

Він запевнив, що рішення Міносвіти про позбавлення наукового ступеня, а також рішення міністра внутрішніх справ щодо позбавлення нагородної зброї будуть оскаржені в суді.

Зверніть увагу! 24 канал звернувся до Міністерства освіти і науки України щодо заяви нардепа. Ми обов'язково доповнимо цей матеріал, коли отримаємо інформацію.