У своєму телеграм-каналі скандальний Кива 28 січня написав: "Чому відразу нападуть? – Звільнять!". На обурливу заяву Киви у Росії відреагував Володимир Джабаров. Він обіймає посаду першого заступника голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ.

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Відповідь Джабарова була такою ж абсурдною.

Ставлюся з великою повагою до депутата Киви за його безстрашність боротися з режимом. Але війна між нашими країнами – неможлива,

– заявив Джабаров.



Цинічна заява Киви / Скриншот 24 каналу

Зауважте! Упродовж 2021 року Україна втратила на Донбасі 84 захисників. Російські бойовики регулярно зривали режим тиші та обстрілювали позиції ЗСУ. Станом на січень 2022 року поблизу кордону України перебуває близько 100 тисяч російських військових.

"Якщо війна почнеться, вона буде і на кордоні НАТО"

Президент Володимир Зеленський розповів, чому Україну варто прийняти до НАТО. Український лідер наголосив, що якщо почнеться війна, вона буде й на кордоні НАТО. Відповідну заяву Зеленський зробив під час зустрічі з іноземними журналістами.

Окрім того, український лідер не виключає, що там можуть бути провокації.

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