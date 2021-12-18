Політик каже, що упродовж багатьох років працював над відповідним образом. Все нібито для того, аби збільшити свою впізнаваність серед українців.

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Кива хоче "наповнити прізвище сенсом"

Нардеп запевнив, що має чіткий план, якого вже давно намагається дотримуватися. Його перший етап полягав у тому, аби "стати зрозумілим та впізнаваним" для суспільства. Натомість тепер скандальний політик має намір "наповнити своє відоме прізвище змістом".

Хайп мені потрібен був тільки для того, щоб мене знали. А як по-іншому? Інакше треба було б платити гроші, щоб залучати ЗМІ,

– переконаний Кива.

Що ще політик каже про свій образ

Політик вважає, що йому вдалося сформувати образ "вузької, твердолобої, нахабної, самовпевненої й самозакоханої людини". Каже, що цьому підігрувала, зокрема, і його зовнішність. "Подивіться на мене: яскрава широка щелепа, зламаний ніс, розбиті бровні дуги, лисий, міцний", – наголосив Кива. Й додав, що через до нього, мовляв, легко приклеїти ярлик "тупиці чи бика".

Мені був потрібен скандал, – Кива

Народний депутат запевнив, що для того, аби відповідати певному образу, він потребував скандальних ситуацій. Мовляв, саме тому були й маски Джокера, "поправлення члена" та псевдодзвінки Жиріновському.

Вся ця чехарда, яка дозволяла мені знаходитися завжди на перших позиціях в інформаційному полі країни,

– наполягав на своєму Кива.

Якими діями раніше відзначився нардеп