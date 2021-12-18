Політик каже, що упродовж багатьох років працював над відповідним образом. Все нібито для того, аби збільшити свою впізнаваність серед українців.
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Кива хоче "наповнити прізвище сенсом"
Нардеп запевнив, що має чіткий план, якого вже давно намагається дотримуватися. Його перший етап полягав у тому, аби "стати зрозумілим та впізнаваним" для суспільства. Натомість тепер скандальний політик має намір "наповнити своє відоме прізвище змістом".
Хайп мені потрібен був тільки для того, щоб мене знали. А як по-іншому? Інакше треба було б платити гроші, щоб залучати ЗМІ,
– переконаний Кива.
Що ще політик каже про свій образ
Політик вважає, що йому вдалося сформувати образ "вузької, твердолобої, нахабної, самовпевненої й самозакоханої людини". Каже, що цьому підігрувала, зокрема, і його зовнішність. "Подивіться на мене: яскрава широка щелепа, зламаний ніс, розбиті бровні дуги, лисий, міцний", – наголосив Кива. Й додав, що через до нього, мовляв, легко приклеїти ярлик "тупиці чи бика".
Мені був потрібен скандал, – Кива
Народний депутат запевнив, що для того, аби відповідати певному образу, він потребував скандальних ситуацій. Мовляв, саме тому були й маски Джокера, "поправлення члена" та псевдодзвінки Жиріновському.
Вся ця чехарда, яка дозволяла мені знаходитися завжди на перших позиціях в інформаційному полі країни,
– наполягав на своєму Кива.
Якими діями раніше відзначився нардеп
- У жовтні 2019 року журналісти зафіксували на відео, як Кива торкався своїх геніталій. "Ну, чоловік поправив член, і що?", – відреагував він на те, що ці кадри оприлюднили.
- Згодом скандальний нардеп прийшов у парламент в масці Джокера. Дмитро Разумков, який тоді був спікером Верховної Ради, заявив у відповідь, що нардепи "не бояться гумових масок".
- Вже на початку 2020 року політика застали за нібито листуванням з росіянином Жиріновським. Втім, у депутата Держдуми заявили, що навіть не знають, хто такий Кива.