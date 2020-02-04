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      У Жиріновського прокоментували його скандальне листування з Кивою

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      У Жиріновського прокоментували листування з Кивою / Колаж 24 каналу

      Іллю Киву застали за листуванням з скандальним російським політиком Володимиром Жиріновським у Верховній Раді. У Жиріновського запевняють, що він взагалі не знає, хто такий Кива.

      Прессекретар російського лідера партії ЛДПР Олександр Дюпін заявив, що листування є фейком, повідомляють російські ЗМІ.

      До теми: Кива пояснив, чому розглядає інтимні фото в Раді: відео

      Дюпін також додав, що Жиріновський "взагалі не знає, хто такий Ілля Кива", і мобільним телефоном він не користується.

      Про який скандал мовиться

      Вранці нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Іллю Киву застали за листуванням з не менш скандальним російським політиком Володимиром Жиріновським.

      Кива поцікавився станом здоров’я Жиріновського, а потім почав писати довге повідомлення про своє ставлення до українського уряду.

      У Раду прийшов гомик-прем'єр зі своїм під*рським урядом, країну, с*ка, проср*ли і з цими під*рами, шансів відновити економіку і взаємовідносини немає,
      – написав нардеп від ОПЗЖ.

      Відео листування Киви та Жиріновського: 18+

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Ілля Кива Верховна Рада Новини Росії Україна – Росія Опозиційна платформа – За життя Скандал
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