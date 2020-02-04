У Жиріновського прокоментували його скандальне листування з Кивою

Іллю Киву застали за листуванням з скандальним російським політиком Володимиром Жиріновським у Верховній Раді. У Жиріновського запевняють, що він взагалі не знає, хто такий Кива.

Прессекретар російського лідера партії ЛДПР Олександр Дюпін заявив, що листування є фейком, повідомляють російські ЗМІ.

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Дюпін також додав, що Жиріновський "взагалі не знає, хто такий Ілля Кива", і мобільним телефоном він не користується.

Про який скандал мовиться

Вранці нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Іллю Киву застали за листуванням з не менш скандальним російським політиком Володимиром Жиріновським.

Кива поцікавився станом здоров’я Жиріновського, а потім почав писати довге повідомлення про своє ставлення до українського уряду.

У Раду прийшов гомик-прем'єр зі своїм під*рським урядом, країну, с*ка, проср*ли і з цими під*рами, шансів відновити економіку і взаємовідносини немає,

– написав нардеп від ОПЗЖ.

Відео листування Киви та Жиріновського: 18+