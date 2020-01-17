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      Кива пояснив, чому розглядає інтимні фото в Раді: відео

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      Кива пояснив, чому розглядає інтимні фото у Верховній Раді / glavcom.ua

      Народного обранця від "Опозиційної платформи – За життя" Іллю Киву вкотре впіймали на "цікавому" занятті у Раді, він розглядав інтимні фото. Нардеп стверджує, що це дівчата з його "фан-клубу" надсилають оголені фото у робочий час.

      Ілля Кива опублікував відеозвернення до "фан-клубу" у себе на фейсбук-сторінці.

      Як це було: Кива знову розглядав інтимні фото в Раді: відео

      Привіт, дівчата з мого фан-клубу. У мене до вас буде величезне прохання. Ви, будь ласка, якщо надсилаєте мені свої оголені фотографії, то робіть це у мій неробочий час – у перерві з 14:00 до 16:00 або після 19:00,
      – попросив Кива.

      Нардеп додав, що у іншому випадку у "фан-клубу" є можливість стати "найвідомішими дівчатками в цій країні". "За нами стежать папараці", – сказав Кива.

      Кива звернувся до жіночого "фан-клубу": відео

      Як Кива розважається у Раді: хроніка останніх подій

      Окрім того, під час штовханини на аграрному комітеті Ілля Кива погрожував з'їсти "слугу народу" Мотовиловця. Шукайте відео за посиланням.

      Ще про таке забули: Чергова витівка Киви: політик в образі Джокера перетворив свого шефа Медведчука на монстра

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      сьогодні
      741
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Верховна Рада Курйозні новини Скандал Ілля Кива Опозиційна платформа – За життя
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