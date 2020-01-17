Кива пояснив, чому розглядає інтимні фото в Раді: відео

Народного обранця від "Опозиційної платформи – За життя" Іллю Киву вкотре впіймали на "цікавому" занятті у Раді, він розглядав інтимні фото. Нардеп стверджує, що це дівчата з його "фан-клубу" надсилають оголені фото у робочий час.

Ілля Кива опублікував відеозвернення до "фан-клубу" у себе на фейсбук-сторінці.

Як це було: Кива знову розглядав інтимні фото в Раді: відео

Привіт, дівчата з мого фан-клубу. У мене до вас буде величезне прохання. Ви, будь ласка, якщо надсилаєте мені свої оголені фотографії, то робіть це у мій неробочий час – у перерві з 14:00 до 16:00 або після 19:00,

– попросив Кива.

Нардеп додав, що у іншому випадку у "фан-клубу" є можливість стати "найвідомішими дівчатками в цій країні". "За нами стежать папараці", – сказав Кива.

Кива звернувся до жіночого "фан-клубу": відео

Як Кива розважається у Раді: хроніка останніх подій

Спершу Кива публічно торкався своїх геніталій у парламенті. Робив він це після того, як телефонував жінці, підписаній у його телефоні як "Юля конкурс краси".

У листопаді Кива розважався в парламенті, гойдаючись на кріслі. Він також знічев’я крутив мікрофоном у різні сторони та жував ґумку.

У грудні 2019 року Кива дивився на телефоні шокуючий відеоролик, де напівроздягнений тренер сів на спортсмена.

Окрім того, під час штовханини на аграрному комітеті Ілля Кива погрожував з'їсти "слугу народу" Мотовиловця. Шукайте відео за посиланням.

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