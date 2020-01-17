Кива объяснил, почему рассматривает интимные фото в Раде: видео

Народного избранника от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илью Киву в который раз поймали на "интересном" занятии в Раде, он рассматривал интимные фото. Нардеп утверждает, что это девушки из его "фан-клуба" присылают обнаженные фото в рабочее время.

Илья Кива опубликовал видеообращение к "фан-клубу" у себя на фейсбук-странице.

Как это было: Кива снова рассматривал интимные фото в Раде: видео

Привет, девушки из моего фан-клуба. У меня к вам будет огромная просьба. Вы, пожалуйста, если отправляете мне свои обнаженные фотографии, то делайте это в мое нерабочее время – в перерыве с 14:00 до 16:00 или после 19:00,

– попросил Кива.

Нардеп добавил, что в противном случае у "фан-клуба" есть возможность стать "самыми известными девочками в этой стране". "За нами следят папарацци", – сказал Кива.

Кива обратился к женскому "фан-клубу": видео

Как Кива развлекается в Раде: хроника последних событий

Сначала Кива публично касался своих гениталий в парламенте. Делал он это после того, как звонил женщине, подписанной в его телефоне как "Юля конкурс красоты".

В ноябре Кива развлекался в парламенте, качаясь на кресле. Он также от нечего делать крутил микрофоном в разные стороны и жевал жвачки.

В декабре 2019 года Кива смотрел на телефоне шокирующий видеоролик, где полураздетый тренер сел на спортсмена.

Кроме того, во время потасовки на аграрном комитете Илья Кива угрожал съесть "слугу народа" Мотовиловца. Ищите видео по ссылке.

Еще о таком забыли: Очередная выходка Киви: политик в образе Джокера превратил своего шефа Медведчука в монстра