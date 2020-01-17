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      Кива объяснил, почему рассматривает интимные фото в Раде: видео

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      Кива объяснил, почему рассматривает интимные фото в Верховной Раде / glavcom.ua

      Народного избранника от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илью Киву в который раз поймали на "интересном" занятии в Раде, он рассматривал интимные фото. Нардеп утверждает, что это девушки из его "фан-клуба" присылают обнаженные фото в рабочее время.

      Илья Кива опубликовал видеообращение к "фан-клубу" у себя на фейсбук-странице.

      Как это было: Кива снова рассматривал интимные фото в Раде: видео

      Привет, девушки из моего фан-клуба. У меня к вам будет огромная просьба. Вы, пожалуйста, если отправляете мне свои обнаженные фотографии, то делайте это в мое нерабочее время – в перерыве с 14:00 до 16:00 или после 19:00,
      – попросил Кива.

      Нардеп добавил, что в противном случае у "фан-клуба" есть возможность стать "самыми известными девочками в этой стране". "За нами следят папарацци", – сказал Кива.

      Кива обратился к женскому "фан-клубу": видео

      Как Кива развлекается в Раде: хроника последних событий

      Кроме того, во время потасовки на аграрном комитете Илья Кива угрожал съесть "слугу народа" Мотовиловца. Ищите видео по ссылке.

      Еще о таком забыли: Очередная выходка Киви: политик в образе Джокера превратил своего шефа Медведчука в монстра

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Скандал Оппозиционная платформа – За жизнь Верховная Рада Курьезные новости Илья Кива
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