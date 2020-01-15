Кива снова рассматривал интимные фото в Раде: видео

Нардеп от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Илья Кива в очередной раз рассматривал интимные фото во время работы прямо в сессионном зале Верховной Рады. Более того – это происходило во время голосования, когда председатель парламента Дмитрий Разумков призвал определяться и голосовать за один из законопроектов.

Киву за пикантным занятием в Раде снял на видео журналист Алексей Липовецкий, а сами кадры происшествия опубликовало издание TK Media.

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На видео видно, как нардеп рассматривает присланные интимные фото в мессенджере WhatsApp, после чего откладывает телефон в сторону. Рядом с Кивой в этот момент сидела коллега по фракции ОПЗЖ Наталья Королевская.

Смотрите видео, как Кива рассматривает интимные фото в Раде:



Кива рассматривал интимные фото на телефоне в зале парламента

Отметим, что нардеп далеко не впервые попался на совсем нерабочем занятии в Раде. Так, в декабре 2019 года Кива смотрел на телефоне шокирующий видеоролик, где полураздетый тренер сел на спортсмена.

Перед тем, в ноябре, Кива развлекался в парламенте, качаясь на кресле. Он также от нечего делать крутил микрофоном в разные стороны и жевал жвачку.

Еще ранее Кива публично касался своих гениталий в парламенте. Делал он это после того, как звонил жене, подписанной в его телефоне как "Юля конкурс красоты".