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      Кива знову розглядав інтимні фото в Раді: відео

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      Ілля Кива розглядав у Раді інтимні фото / 5.ua

      Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива вкотре розглядав інтимні фото під час роботи прямо в сесійній залі Верховної Ради. Більше того – це відбувалося під час голосування, коли голова парламенту Дмитро Разумков закликав визначатися і голосувати за один із законопроєктів.

      Киву за пікантним заняттям у Раді зняв на відео журналіст Олексій Липовецький, а самі кадри події опублікувало видання TK Media.

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      На відео видно, як нардеп розглядає надіслані інтимні фото в месенджері WhatsApp, після чого відкладає телефон у сторону. Поруч із Кивою в цей момент сиділа колега по фракції ОПЗЖ Наталія Королевська.

      Дивіться відео, як Кива розглядає інтимні фото в Раді:

      Кива інтимні фото Рада
      Кива розглядав нтимні фото на телефоні в залі парламенту

      Зауважимо, що нардеп далеко не вперше попався на зовсім неробочому занятті в Раді. Так, у грудні 2019 року Кива дивився на телефоні шокуючий відеоролик, де напівроздягнений тренер сів на спортсмена.

      Перед тим, у листопаді, Кива розважався в парламенті, гойдаючись на кріслі. Він також знічев’я крутив мікрофоном у різні сторони та жував ґумку.

      Ще раніше Кива публічно торкався своїх геніталій у парламенті. Робив він це після того, як телефонував жінці, підписаній у його телефоні як "Юля конкурс краси".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Скандал Курйозні новини Ілля Кива Опозиційна платформа – За життя
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