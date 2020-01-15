Кива знову розглядав інтимні фото в Раді: відео

Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива вкотре розглядав інтимні фото під час роботи прямо в сесійній залі Верховної Ради. Більше того – це відбувалося під час голосування, коли голова парламенту Дмитро Разумков закликав визначатися і голосувати за один із законопроєктів.

Киву за пікантним заняттям у Раді зняв на відео журналіст Олексій Липовецький, а самі кадри події опублікувало видання TK Media.

Дивіться також відео: Кива погрожував з'їсти "слугу народу" Мотовиловця

На відео видно, як нардеп розглядає надіслані інтимні фото в месенджері WhatsApp, після чого відкладає телефон у сторону. Поруч із Кивою в цей момент сиділа колега по фракції ОПЗЖ Наталія Королевська.

Дивіться відео, як Кива розглядає інтимні фото в Раді:



Кива розглядав нтимні фото на телефоні в залі парламенту

Зауважимо, що нардеп далеко не вперше попався на зовсім неробочому занятті в Раді. Так, у грудні 2019 року Кива дивився на телефоні шокуючий відеоролик, де напівроздягнений тренер сів на спортсмена.

Перед тим, у листопаді, Кива розважався в парламенті, гойдаючись на кріслі. Він також знічев’я крутив мікрофоном у різні сторони та жував ґумку.

Ще раніше Кива публічно торкався своїх геніталій у парламенті. Робив він це після того, як телефонував жінці, підписаній у його телефоні як "Юля конкурс краси".