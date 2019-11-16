Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива знову потрапив у центр уваги. Цього разу він опублікував дивне фото з лідером ОПЗЖ і водночас кумом Путіна Віктором Медведчуком.

Вищезазначена світлина з’явилась у його фейсбуці. Так, на кадрах Кива постав у обріз Джокера – саме у такій масці він нещодавно засвітився на пленарному засіданні.

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Натомість свого начальника Медведчука народний обранець вирішив перетворити на персонажа з фільму жахів "Жахи на вулиці В'язів" Фреді Крюгера.

"Жах "Слуг Сороса", – підписав він фото, адресуючи його, імовірно, фракції "Слуга народу".

А такий вигляд має оригінальне фото Киви з Медведчуком:

До слова, нещодавно Кива втрапив у ще один конфуз. У коментарі 24 каналу політик не зміг назвати точну дату Дня гідності та свободи. На його переконання, цей день в Україні відзначають 24 серпня, як і День Незалежності. Насправді ж – 21 листопада на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року).

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