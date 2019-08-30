"Боротися проти України та українців": одіозний Ілля Кива розповів, чому прийшов в політику

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Реакція українців на висловлювання Киви

Що відомо про Іллю Киву?

Був кандидатом у президенти на виборах 2019 року.

Був командиром батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Полтавщина", яким командував у зоні АТО. У 2014 році – заступником начальника Управління МВС у Донецькій області; заступником начальника Управління МВС у Херсонській області.

Очолював "Міжнародний благодійний фонд Визволення", що займається реабілітацією дітей, які потрапили до виховних колоній. Був головою Всеукраїнської федерації дворового футболу та Всеукраїнської федерації доміно.

Деякий час Кива керував полтавським осередком "Правого сектора" та був регіональним політичним керівником "Правого сектора" на сході України (Полтавська, Харківська, Донецька, та Луганська області).

У 2015 році Кива став головою Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції.﻿ Проте він відмовився проходити переатестацію в нову поліцію, а також психологічну експертизу. Пояснив це тим, що вбачав змову проти нього серед членів атестаційної комісії. Тож Киву звільнили із займаної ним посади.

Кива вже балотувався до Верховної Ради України, проте не пройшов до парламенту. У 2017 році політик оголосив, що очолив "Соціалістичну партію" України. На початку червня Ілля Кива склав повноваження лідера партії і приєднався до партії "Опозиційна платформа – За життя".

Окрім роботи у правоохоронних органах та політичної діяльності, Кива зіграв роль "батька Махна" у фільмі "Посттравматична рапсодія".

Скандали, у які потрапляв Кива

Під час роботи заступником начальника Управління у справах захисту прав споживачів у Полтавській області, у 2013 році був засуджений за отримання хабара. Киві присудили 10 тисяч гривень штрафу. Наступного року за новим вироком суду йому збільшили штраф, але звільнили від покарання на підставі Закону "Про амністію в 2014 році".

У 2016 році військові звинуватили Киву у причетності до контрабанди з тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини.

У 2018 році Кива у присутності правоохоронців погрожував розправою громадському активісту Сергію Стерненку. Окрім того, політик звинуватив загиблу після нападу з кислотою радницю Мера Херсона Катерину Гандзюк у розкраданні міського бюджету.