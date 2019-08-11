Яніна Соколова: Добкін, Насіров, Кива – це мої улюбленці

В очікуванні президентських виборів одіозний Михайло Добкін кинув Яніні Соколовій фразу: "Вас всех, млядей петиных, уже очень скоро соберут в одном месте. Отхожем".

В інтерв'ю 24 каналу Яніна зізналася, що сприймає такі погрози зі сміхом.

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"Михайло Добкін, пан Насіров, Кива… Хто там ще у моєму списку? Це – мої улюбленці. Персонажі, на яких я не можу дивитися без сміху. Вони настільки кумедні, що я їх серйозно не сприймаю. Тому погрози, мовляв, нас закриють в одному місці, – це смішно", – сказала Соколова.

На питання, як їй вдалося зберігати серйозніть під час інтерв'ю з Іллею Кивою, журналістка відповіла, що тут їй допомогла акторська освіта.

Ну він прекрасний (усміхається). Для мене – це персонаж із кіно. У мене є червоний диплом акторської освіти – я ж маю його десь застосовувати. От там і застосувала. Я намагалася бути з ним дуже серйозною і грати на його полі – за його психологічними правилами... Це мікс російських "Ментів", якоїсь французької комедії на кшталт фільмів із Луї де Фюнесом і серіалу "Бригада". Три в одному,

– пояснила, жартуючи, Яніна.

Читайте повне інтерв'ю з Яніною Соколовою про Медведчука, нову владу, закон про дематюкацію та "запоребрик".

Інтерв'ю Яніни Соколової з Іллею Кивою: