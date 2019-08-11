04:55
12 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Беспилотник под стать Путину. Патриарх Кирилл приказал всем жить беднее
      Вєсті Кремля
      17:09, 10 августа
      Вести.UA. Жир: Что ждет Луценко. Азартные изменения от Зеленского
      Вєсті.UA
      18:38, 10 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Янина Соколова: Добкин, Насиров, Кива – это мои любимцы

      645 Читати новину українською
      Янина Соколова
      Янина Соколова / Screenshot

      В ожидании президентских выборов одиозный Михаил Добкин бросил Янине Соколовой фразу: "Вас всех, млядей петиных, уже очень скоро соберут в одном месте. Отхожем".

      В интервью 24 каналу Янина призналась, что воспринимает такие угрозы со смехом.

      Еще одно интересное интервью с Яниной! Закон о дематюкации Богомолец – это п**дец

      "Михаил Добкин, господин Насиров, Кива... Кто там еще в моем списке? Это – мои любимцы. Персонажи, на которых я не могу смотреть без смеха. Они настолько смешные, что я их серьезно не воспринимаю. Поэтому угрозы, мол, нас закроют в одном месте – это смешно", – сказала Соколова.

      На вопрос, как ей удалось сохранять серьезность во время интервью с Ильей Кивой, журналистка ответила, что здесь ей помогло актерское образование.

      Ну он прекрасный (улыбается). Для меня – это персонаж из кино. У меня есть красный диплом актерского образования – должна же я его где-то применять. Вот там и применила. Я пыталась быть с ним очень серьезной и играть на его поле – по его психологическим правилам... Это (Кива, – 24 канал) микс российских "Ментов", какой-то французской комедии вроде фильмов с Луи де Фюнесом и сериала "Бригада". Три в одном,
      – объяснила, шутя, Янина.

      Читайте полное интервью с Яниной Соколовой о Медведчуке, новой власти, законе о дематюкации и "запоребрике".

      Интервью Янины Соколовой с Ильей Кивой:

       

      blog_ava
      Итоговый выпуска новостей за 21:00: Масштабная авария в Днепре. Президенты-взяточники
      11 августа
      203
      Теги: Новости политики Новости Украины Журналисты Михаил Добкин Роман Насиров Илья Кива
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 11 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 11 августа: Путин съездил в Крым и столкновения в Иерусалиме
      11 августа , 22:15 Главные новости 11 августа: Путин съездил в Крым и столкновения в Иерусалиме
      557
      Супрун у міністри та Офіс президента проти журналістів: топ-5 блогів тижня
      11 августа , 22:00 Супрун у міністри та Офіс президента проти журналістів: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1249
      Пять лет неволи и пыток: откровенное интервью с матерью пленника России Станислава Клыха
      11 августа , 21:09 Пять лет неволи и пыток: откровенное интервью с матерью пленника России Станислава Клыха
      Катерина Петренко 177
      Последствия беседы с Путиным, жуткие подробности пленника Кремля о пытках – топ-5 видео недели
      11 августа , 21:00 Последствия беседы с Путиным, жуткие подробности пленника Кремля о пытках – топ-5 видео недели
      616
      Курбан-Байрам 2019: история, традиции и празднование в Украине
      11 августа , 20:30 Курбан-Байрам 2019: история, традиции и празднование в Украине
      Наталя Сколоздра 1376
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук