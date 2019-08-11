Янина Соколова: Добкин, Насиров, Кива – это мои любимцы

В ожидании президентских выборов одиозный Михаил Добкин бросил Янине Соколовой фразу: "Вас всех, млядей петиных, уже очень скоро соберут в одном месте. Отхожем".

В интервью 24 каналу Янина призналась, что воспринимает такие угрозы со смехом.

Еще одно интересное интервью с Яниной! Закон о дематюкации Богомолец – это п**дец

"Михаил Добкин, господин Насиров, Кива... Кто там еще в моем списке? Это – мои любимцы. Персонажи, на которых я не могу смотреть без смеха. Они настолько смешные, что я их серьезно не воспринимаю. Поэтому угрозы, мол, нас закроют в одном месте – это смешно", – сказала Соколова.

На вопрос, как ей удалось сохранять серьезность во время интервью с Ильей Кивой, журналистка ответила, что здесь ей помогло актерское образование.

Ну он прекрасный (улыбается). Для меня – это персонаж из кино. У меня есть красный диплом актерского образования – должна же я его где-то применять. Вот там и применила. Я пыталась быть с ним очень серьезной и играть на его поле – по его психологическим правилам... Это (Кива, – 24 канал) микс российских "Ментов", какой-то французской комедии вроде фильмов с Луи де Фюнесом и сериала "Бригада". Три в одном,

– объяснила, шутя, Янина.

Читайте полное интервью с Яниной Соколовой о Медведчуке, новой власти, законе о дематюкации и "запоребрике".

Интервью Янины Соколовой с Ильей Кивой: