Янина Соколова: Закон о дематюкации Богомолец – это п**дец

Автор и ведущая программ "Рандеву", "Вечер с Яниной Соколовой" дала большое интервью для сайта 24 канала. В частности рассказала, как относится к закону о дематюкации.

Янина отметила, что она против ругани в медиа. Ведь телевидение смотрит довольно широкая аудитория.

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"Мне не хочется, чтобы мои сыновья слышали мат из моих уст даже под соусом антипропаганды. У нас же 18+ написано. YouTube – окей. Целевая аудитория, которая приходит туда – окей. Но ругань на телевидении – нет. Это слишком безответственно", – убеждена журналистка.

Соколова рассказала, что в быту может позволить себе крепкое словцо: ругается не системно, но раз в день – точно. "Иногда возникают ситуации, когда невозможно не сказать слово, которое начинается на "п" и заканчивается на "ец". Не существует более крепкого выражения мнений", – пояснила она.

И добавила, что есть немало людей вокруг, которые, к сожалению, не до конца понимают свои задачи. Поэтому когда хочется поставить их на место, крепче брани ничего нет, а они по-другому, по-хорошему, не понимают. Такие люди, по-видимому, есть в окружении каждого.

Закон о дематюкации Богомолец – это п**дец. Невозможно по-другому сказать, ведь госпожа Богомолец сделала это сознательно,

– заверила Соколова.

По ее словам, Богомолец – очень хитрая и опытная женщина не только в медицине, но и в политике. Ей нужно было каким-то образом подзаработать себе баллы, чтобы хоть куда-то пройти на выборах. Поэтому она зарядила эту тему, зная, что в обществе есть староверы, которые очень внимательно относятся к вопросу чистоты языка и к "новому поколению, которое начало сильно материться".

Что предусматривает законопроект о дематюкации?

Официальное название документа – "О противодействии сквернословию" и зарегистрировала его нардеп Ольга Богомолец. Законопроект предусматривает штрафы за мат в СМИ, за брань публичных лиц в публичном пространстве. В частности, в СМИ нельзя будет в матерных словах даже заменять одну букву звездочкой. Если Рада одобрит этот закон, Кабмин должен будет в течение 6 месяцев утвердить перечень слов и выражений, которые содержат сквернословие (нецензурную брань).

Кроме этого, Янина Соколова считает, что русскую брань реально заменить украинскими аналогами. Но для этого нужно создать модную украинскую брань. Чтобы ею пользовались на улице и YouTube-каналах. Когда украиноязычная брань станет мемом, ее будут использовать все.

Полное интервью с Яниной Соколовой читайте здесь.