00:06
11 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Беспилотник под стать Путину. Патриарх Кирилл приказал всем жить беднее
      Вєсті Кремля
      17:09, 10 августа
      Вести.UA. Жир: Что ждет Луценко. Азартные изменения от Зеленского
      Вєсті.UA
      18:38, 10 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Янина Соколова: Закон о дематюкации Богомолец – это п**дец

      371 Читати новину українською
      Янина Соколова
      Янина Соколова / Скриншот

      Автор и ведущая программ "Рандеву", "Вечер с Яниной Соколовой" дала большое интервью для сайта 24 канала. В частности рассказала, как относится к закону о дематюкации.

      Янина отметила, что она против ругани в медиа. Ведь телевидение смотрит довольно широкая аудитория.

      Читайте также: Янина Соколова показала в сети тизер фильма "Я, Нина"

      "Мне не хочется, чтобы мои сыновья слышали мат из моих уст даже под соусом антипропаганды. У нас же 18+ написано. YouTube – окей. Целевая аудитория, которая приходит туда – окей. Но ругань на телевидении – нет. Это слишком безответственно", – убеждена журналистка.

      Соколова рассказала, что в быту может позволить себе крепкое словцо: ругается не системно, но раз в день – точно. "Иногда возникают ситуации, когда невозможно не сказать слово, которое начинается на "п" и заканчивается на "ец". Не существует более крепкого выражения мнений", – пояснила она.

      И добавила, что есть немало людей вокруг, которые, к сожалению, не до конца понимают свои задачи. Поэтому когда хочется поставить их на место, крепче брани ничего нет, а они по-другому, по-хорошему, не понимают. Такие люди, по-видимому, есть в окружении каждого.

      Закон о дематюкации Богомолец – это п**дец. Невозможно по-другому сказать, ведь госпожа Богомолец сделала это сознательно,
      – заверила Соколова.

      По ее словам, Богомолец – очень хитрая и опытная женщина не только в медицине, но и в политике. Ей нужно было каким-то образом подзаработать себе баллы, чтобы хоть куда-то пройти на выборах. Поэтому она зарядила эту тему, зная, что в обществе есть староверы, которые очень внимательно относятся к вопросу чистоты языка и к "новому поколению, которое начало сильно материться".

      Что предусматривает законопроект о дематюкации?
      Официальное название документа – "О противодействии сквернословию" и зарегистрировала его нардеп Ольга Богомолец. Законопроект предусматривает штрафы за мат в СМИ, за брань публичных лиц в публичном пространстве. В частности, в СМИ нельзя будет в матерных словах даже заменять одну букву звездочкой. Если Рада одобрит этот закон, Кабмин должен будет в течение 6 месяцев утвердить перечень слов и выражений, которые содержат сквернословие (нецензурную брань).

      Кроме этого, Янина Соколова считает, что русскую брань реально заменить украинскими аналогами. Но для этого нужно создать модную украинскую брань. Чтобы ею пользовались на улице и YouTube-каналах. Когда украиноязычная брань станет мемом, ее будут использовать все.

      Полное интервью с Яниной Соколовой читайте здесь.

      blog_ava
      "Шахтер" побеждает "Динамо": Мораес забил гол пяткой, Родригеш – головой (видео голов)
      10 августа
      1414
      Теги: Новости Украины Журналисты Ольга Богомолец Медиа Законпроект о дематюкации
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 10 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 10 августа: 7 потеря Украины за время перемирия на Донбассе, протесты в Москве
      10 августа , 23:43 Главные новости 10 августа: 7 потеря Украины за время перемирия на Донбассе, протесты в Москве
      36
      Письмо из Луганска: уехать и предать?
      10 августа , 22:00 Письмо из Луганска: уехать и предать?
      Ольга Черненко 655
      Голобородько VS Зеленський: Про дзвінок Путіну, візит в Туреччину та наслідки інтерв'ю Рябошапки
      10 августа , 21:00 Голобородько VS Зеленський: Про дзвінок Путіну, візит в Туреччину та наслідки інтерв'ю Рябошапки
      Антон Голобородько 377
      Супрун розказала про користь і шкоду "доступного "алкоголю"
      10 августа , 19:04 Супрун розказала про користь і шкоду "доступного "алкоголю"
      Блог Соцмережі 1224
      "Шахтер" побеждает "Динамо": Мораес забил гол пяткой, Родригеш – головой (видео голов)
      10 августа , 19:01 "Шахтер" побеждает "Динамо": Мораес забил гол пяткой, Родригеш – головой (видео голов)
      1412
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук