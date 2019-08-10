Яніна Соколова: Закон про дематюкацію Богомолець – це п**дець

Авторка та ведуча програм "Рандеву", "Вечер с Яниной Соколовой" дала велике інтерв’ю для сайту 24 каналу. Зокрема розповіла, як ставиться до закону про дематюкацію.

Яніна наголосила, що вона проти лайки в медіа. Адже телебачення дивиться досить широка аудиторія.

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"Мені не хочеться, щоб мої сини чули матюки з моїх уст навіть під соусом антипропаганди. У нас же 18+ написано. YouTube – окей. Цільова аудиторія, яка приходить туди – окей. Але лайка на телебаченні – ні. Це надто безвідповідально, – переконана журналістка.

Соколова розповіла, що в побуті може дозволити собі міцне слівце: лається не системно, але раз на день – точно. "Інколи виникають ситуації, коли неможливо не сказати слово, яке починається на "п" і закінчується на "ець". Не існує більш міцного вираження думок", – пояснила вона.

Й додала, що є чимало людей навколо, які, на жаль, не до кінця розуміють свої завдання. Тож коли хочеться поставити їх на місце, міцнішого за лайку нічого немає, а вони по-іншому, по-хорошому, не розуміють. Такі люди, мабуть, є в оточенні кожного.

Закон про дематюкацію Богомолець – це п**дець. Неможливо по-іншому сказати, адже пані Богомолець зробила це свідомо,

– запевнила Соколова.

За її словами, Богомолець – дуже хитра і досвідчена жінка не тільки в медицині, але й у політиці. Їй потрібно було якимось чином підзаробити собі балів, щоб хоч кудись пройти на виборах. Тому вона зарядила цю тему, знаючи, що у суспільстві є старовіри, які дуже прискіпливо ставляться до питання чистоти мови і до "нового покоління, яке почало сильно матюкатися".

Що передбачає законопроект про дематюкацію?Офіційна назва документа – "Про протидію лихослів'ю" і зареєструвала його нардеп Ольга Богомолець. Законопроект передбачає штрафи за матюки у ЗМІ, за лайку публічних осіб у публічному просторі. Зокрема, у ЗМІ не можна буде в матюках навіть замінювати одну літеру зірочкою. Якщо Рада схвалить цей закон, Кабмін повинен буде протягом 6 місяців затвердити перелік слів та виразів, що містять лихослів'я (нецензурну лайку).

Крім цього, Яніна Соколова вважає, що російську лайку реально замінити українськими відповідниками. Та для цього потрібно створити модну українську лайку. Щоб нею спілкувалися на вулиці і YouTube-каналах. Коли україномовна лайка стане мемом, її використовуватимуть усі.

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