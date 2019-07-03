В Україні боротимуться з матюками: в Раді з'явився законопроект

Законопроект про очищення української мови від матюків зареєструвала на сайті Верхової Ради нардеп Ольга Богомолець. Офіційна назва документа – "Про протидію лихослів'ю" або ж про дематюкацію мови.

Проект закону проти матюків зареєстрували на сайті парламенту 2 липня. Але текст документа поки що відсутній.

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Що передбачає законопроект про дематюкацію мови?

Цей закон стосуватиметься виключно публічних осіб, публічного простору та ЗМІ, пояснила Богомолець.

У законі має бути визначення лихослів’я, алфавітного порядку тих слів, які не можна вживати в публічному просторі публічним особам.

У ЗМІ і інтернеті дуже часто замінюють одну літеру певними значками. Від цього значення слова не змінюється. Його просто начебто немає, але насправді всі розуміють, про що мова. (В законі передбачене) регулювання цього питання,

– сказала Богомолець.

Вона уточнила, що якщо у прямому ефірі якогось телеканалу матюкатиметься, наприклад, гість програми, то оштрафують саме його.

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За матюки хочуть штрафувати:

штрафи для ЗМІ – 10% від суми ліцензійного збору;

штрафи для фізосіб – від 51 до 119 гривень або виправні роботи від 40 до 60 днів з відрахуванням частини заробітку.

Гроші від штрафів надходитимуть до держбюджету і скеровуватимуться в український культкрний фонд, тобто на розвиток культури та мови.

Це дозволить бодай у публічному просторі забезпечити чистоту мови. У політиків мають бути не тільки чисті руки, а ще й чисті роти,

– наголосила нардеп.

Що означає слово "матюки"?

Слово "матюки", очевидно, пов'язане зі словом "мати". Український лексикограф, перекладач та письменник Борис Грінченко у своєму "Словарі української мови" перекладає матюк російським висловом "брань въ мать", а матюки гнути – "ругаться по матери". Поряд зі словами "матюкати", "матюкатися" в українській мові відоме ще дієслово батькувати, яке означає "зачіпати лайкою батька".

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Звідки взялися матюки, які вживають українці?

Велика частина матюків, які сьогодні вживають в Україні, запозичені з польської, російської, татарської мов та івриту. Зокрема, це слова "х*й", "пи*да", "му*ак", "ї*ати" та інші. Вони відрізняються від власне українських чітко вираженим сексуальним підтекстом. Цю версію використовують як один з доказів фіно-угорського та татарського впливу і супервпливу сучасної російської мови. А деякі російські дослідники висували теорію про занесення непристойної лайки на Русь монголо-татарами.

Проте ці деякі дослідники визнають ці теорії помилковими: всі ці слова мають спільнослов'янське походження.

Багато українських мовознавців вважають, що сучасні матюки почали використовувати в Україні з поширенням на її теренах російської мови. Так, для української мови природною є копроректальна лайка (тобто, пов'язана з дефекацією, туалетна). А вживання матюків для позначень статевих органів і статевого акту пов'язують з тісними контактами і запозиченнями з російської мови і культури – найбільше під час розпаду Російської імперії та становлення Радянської влади в Україні. Тоді використання матюків було ознакою належності до робітничого класу.

Якою є справжня українська лайка?

Більшість справжньої української лайки збереглася з козацької доби. Згадаймо лише знаменитий козацький лист турецькому султану 1676 року. У сварках наші предки найчастіше для образи використовували дупу і фекалії. Наприклад, це слова гімно, лайно, гімно собаче, срака, повна дупа, гімнюк, засранець, серун, бздюх, пердун і т.д.

ТОП-10 найвлучніших українських лайливих висловів:

А щоби твоя срака по шву розійшлася

Ах ти удуде смердячий

Діждався сраної немочі

Бісова ковінька

А щоб ти падло дристало та й пристало

А щоб тобі булька з носа вискочила

Всрався тай криво

Лучше б я чорта зобачив, як тебе

Тиць моя радість

Ти, гімно нероздушене

Що говорить ненормативна лексика про рівень інтелекту людини?

Люди, які матюкаються, мають кращий словниковий запас і рівень інтелекту. Це з’ясували американські психологи Крістін і Тімоті Джей. Вони просили учасників експерименту за 60 секунд перерахувати якомога більше матюків, а потім за той же час пригадати якомога більше найменувань тварин.

Результат експерименту: швидкість реакції вища і словниковий запас багатший у людей, які краще володіють табуйованою лексикою. Ті, хто з легкістю сипав лайкою, знали і більше найменувань тварин. Оскільки вербальні навички є однієюз головних ознак розвиненого інтелекту, міф про матюклтвого дурня був розвінчаний.