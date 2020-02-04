У Жириновского прокомментировали его скандальную переписку с Кивой

Илью Киву застали за перепиской со скандальным российским политиком Владимиром Жириновским в Верховной Раде. У Жириновского уверяют, что он вообще не знает, кто такой Кива.

Пресс-секретарь российского лидера партии ЛДПР Александр Дюпин заявил, что переписка является фейком, сообщают российские СМИ.

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Дюпин также добавил, что Жириновский "вообще не знает, кто такой Илья Кива", и мобильным телефоном он не пользуется.

О каком скандале говорится

Утром нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илью Киву застали за перепиской с не менее скандальным российским политиком Владимиром Жириновским.

Кива поинтересовался состоянием здоровья Жириновского, а потом начал писать длинное сообщение о своем отношении к украинскому правительству.

В Раду пришел гомик-премьер со своим пид*рским правительством, страну, с*ка, проср*ли и с этими пид*рами, шансов восстановить экономику и взаимоотношения нет,

– написал нардеп от ОПЗЖ.

Видео переписка Кивы и Жириновского: 18+