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      У Жириновского прокомментировали его скандальную переписку с Кивой

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      У Жириновского прокомментировали переписку с Кивою / Колаж 24 канала

      Илью Киву застали за перепиской со скандальным российским политиком Владимиром Жириновским в Верховной Раде. У Жириновского уверяют, что он вообще не знает, кто такой Кива.

      Пресс-секретарь российского лидера партии ЛДПР Александр Дюпин заявил, что переписка является фейком, сообщают российские СМИ.

      К теме: Кива объяснил, почему рассматривает интимные фото в Раде: видео

      Дюпин также добавил, что Жириновский "вообще не знает, кто такой Илья Кива", и мобильным телефоном он не пользуется.

      О каком скандале говорится

      Утром нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илью Киву застали за перепиской с не менее скандальным российским политиком Владимиром Жириновским.

      Кива поинтересовался состоянием здоровья Жириновского, а потом начал писать длинное сообщение о своем отношении к украинскому правительству.

      В Раду пришел гомик-премьер со своим пид*рским правительством, страну, с*ка, проср*ли и с этими пид*рами, шансов восстановить экономику и взаимоотношения нет,
      – написал нардеп от ОПЗЖ.

      Видео переписка Кивы и Жириновского: 18+

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Скандал Оппозиционная платформа – За жизнь Украина – Россия Новости России Верховная Рада Илья Кива Новости политики
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