Рішення Комітет розглядатиме у середу, 15 грудня. Мокрик отримав запрошення на це засідання. Журналіст Bihus.Info повідомив, що планує бути присутнім.
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Журналісту Кива інкримінує грубе "порушення журналістської етики та розповсюдження відверто неправдивої інформації".
Кива та Bihus.Info: деталі
Журналісти з Bihus.Info опублікували розслідування. У ньому мовилося, що одіозний нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Кива тримає вдома "купу золота та картину, на якій він зображений в образі італійського диктатора Беніто Муссоліні".
Розслідувачі посилалися на власні джерела у правоохоронних органах.
Водночас згодом Денис Бігус наголосив, що матеріал його команди про обшуки в Іллі Киви не відповідає дійсності. Джерело надало журналістам хибну інформацію щодо Киви.
"Вперше за 8 років у нас лажа такого масштабу. Немає значення, що це на темі Киви, хоча іронічно все-таки. Але це другорядне", – заявив Бігус.
Журналіст вибачився перед глядачами та колегами, які поширили інформацію.
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