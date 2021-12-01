Про це розповіли журналістам-розслідувачам джерела у правоохоронних органах.
Важливо Недоблогер Рабінович: як через дурість нардеп підставив Киву та підкинув роботу НАЗК
За даними журналістів, у будинку нардепа виявили:
- майже десяток злитків золота на суму понад 1 мільйон гривень;
- понад 1,1 мільйона гривень і понад 500 тисяч доларів готівкою, а також понад 300 тисяч гривень в автомобілі.
Цікаві картини Киви
Журналістам-розслідувачам також вдалося побачити 2 картини, які раніше продавала керівниця проросійського видання "Страна.юа" Світлана Крюкова. На одній із них Кива зображений в образі італійського диктатора Беніто Муссоліні.
На іншій – Кива разом зі своїми однопартійцями Віктором Медведчуком та Вадимом Рабіновичем зображені в образі головних персонажів радянського фільму "Кавказька полонянка".
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