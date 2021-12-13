Решение комитет будет рассматривать в среду, 15 декабря. Мокрик получил приглашение на это заседание. Журналист Bihus.Info сообщил, что планирует присутствовать.

Заметьте Я все верну, – Кива отреагировал на лишение ученой степени

Журналисту Кива инкриминирует грубое "нарушение журналистской этики и распространение откровенно лживой информации".

Кива и Bihus.Info: детали

Журналисты из Bihus.Info опубликовали расследование. В нем говорилось, что одиозный нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Кива держит дома "кучу золота и картину, на которой он изображен в образе итальянского диктатора Бенито Муссолини".

Расследователи ссылались на собственные источники в правоохранительных органах.

В то же время впоследствии Денис Бигус подчеркнул, что материал его команды об обысках у Ильи Кивы не соответствует действительности. Источник предоставил журналистам ложную информацию относительно Кивы.

"Впервые за 8 лет у нас лажа такого масштаба. Неважно, что это на теме Кивы, хотя иронично все-таки. Но это второстепенно", – заявил Бигус.

Журналист извинился перед зрителями и коллегами, которые распространили информацию.

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