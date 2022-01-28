Україна перебуває у складній ситуації. Про це президент сказав під час зустрічі з іноземними журналістами.

До речі Вони довели це в Афганістані, – Зеленський про те, що армія України не слабша за НАТО

Якщо буде повномасштабна війна, про яку ми зараз говоримо, то вона буде і на кордонах деяких країн НАТО. Точно буде,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що там можуть бути провокації, оскільки ці країни колись також були республіками Радянського Союзу. Він наголосив, що це серйозні виклики для НАТО.

Зеленський переконаний: у разі війни, жодна іноземна армія не захищатиме Україну.

Україна хоче конкретики від НАТО

Зеленський наголосив, що Україна прагне від НАТО конкретики. Держава має знати, на що розраховувати. Вона вимагає від Альянсу безпекових гарантій, хоча Зеленський вважає, що членство в НАТО залежить не від України. За словами президента, якщо Україна не буде в НАТО, то захищатиме себе сама. Зверніть увагу! Зеленський закликав міжнародну спільноту не зволікати з антиросійськими санкціями. Він наголосив, що чекати нападу не варто, а також додав – обмеження насамперед потрібні не для нашої держави, а для стримання повномасштабної агресії у бік країн Європи.

До теми – Зеленський: Те, коли ми будемо в НАТО, зараз не залежить від України: