Президент зазначив, що наразі у Збройних сил все є, наскільки дозволяє українська економіка. Про це він повідомив під час брифінгу для іноземних засобів масової інформації 28 січня.

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Я вважаю, що сьогодні ситуація, коли ми повністю довіряємо нашій армії. Це не новачки, це серйозна армія. Якщо ми говоримо про армію рівня НАТО, то я вважаю, що ми точно не слабші. Тому що наша армія – практики,

– сказав Володимир Зеленський.

Президент пояснив: "Вони воювали, вони поховали своїх друзів, але вони захищали державу, вони стріляли, вони вбивали. Вони показали себе дуже сильно в Афганістані – це були військові розвідники. Вони показали, як працюють, не втратили жодної людини та тисячу людей вивезли швидко".

"Україна повинна робити все, щоб у неї була міцна армія. Якщо почнеться повномасштабна війна, наш народ буде стояти пліч-о-пліч і захищати, а сьогодні народ повинен працювати на нашу безстрашну армію, яка готова захищати нашу країну", – підсумував глава української держави.

Зверніть увагу! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Українська армія одна з провідних у світі

Валерій Залужний заявив, що війна змусила українську армію змінитися. Наші Збройні сили пройшли складний шлях свого розвитку і сьогодні є однією з провідних армій світу.

Міністр оборони України заявив, що ЗСУ, а особливо Сухопутні війська, перебувають на високому рівні підготовки. Олексій Резніков не вірить у те, що Росія може піти у наступ.

До слова 6 місце в Європі: Україна піднялась у рейтингу найсильніших армій світу

Брифінг Володимира Зеленського для іноземних ЗМІ: дивіться відео